A Votuporanguense perdeu dentro de casa, por 2 a 0, para a equipe do Comercial e perdeu a vantagem de decidir o mata-mata na Arena Plínio Marin

publicado em 19/10/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense deixou escapar a vantagem para as quartas de final da Copa Paulista. Já classificado, Thiago Oliveira poupou jogadores para a partida desta terça-feira (19) e perdeu dentro de casa, por 2 a 0, para a equipe do Comercial. Além disso, a equipe classificou com a sétima melhor campanha e perdeu a liderança do grupo um para o Botafogo-SP.

O jogo

A primeira grande chance da partida foi da Votuporanguense logo no início, aos quatro minutos, em uma bola parada, que foi alçada por Rafael Sayão e passou por todo mundo, mas saiu pela linha de fundo.

A resposta do adversário, porém, surgiu aos sete minutos, em uma falha da defesa Alvinegra e possibilitou com que Guilherme Pitbull chutasse livre no início da grande área, a bola saiu pela linha de fundo.

Nos primeiros 10 minutos, os passes mais precisos foram da equipe do Comercial, que também chegou com perigo em uma cobrança de escanteio, Vitor Hugo chuta livre na pequena área e a bola passa pelo lado direito do gol Alvinegro.

Aos 27 minutos, a Votuporanguense chega na área adversária e em um cruzamento de Israel, o zagueiro Paulo Henrique cabeceou e a bola tinha destino certo, mas o goleiro Jordan impediu a entrada no gol.

Depois ainda, o Comercial continuou chegando com perigo na área da Votuporanguense e aos 32 minutos, em levantamento que veio pela direita por Danilo Ribeiro, teve o desvio e Vitor Hugo fez o gol sozinho, dentro da área do CAV.

2º tempo

O segundo tempo começou movimentado, a equipe da Votuporanguense entrou com alterações e com vontade de empatar a partida. A primeira grande chance, porém, foi do Comercial aos oito minutos de jogos em uma jogada pela esquerda Victor Sapo fez o cruzamento para Adriano que estava sozinho e quase marcou para a equipe de Ribeirão.

Menos expressiva, a Votuporanguense começa a tentar a reagir. Aos 16 minutos, a Alvinegra consegue chegar na área adversária em jogada pela esquerda, o meia Vinicius Diniz alçou bola, mas foi desviada pela zaga do Comercial.