publicado em 08/10/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEste fim de semana é de rodada do Campeonato Veteranos “Eder Macedo Rego” de futebol de campo, da Prefeitura de Votuporanga. Em rodada dupla, o domingo (10) será marcado por disputas acirradas no Campo da Ferroviária e no do Clube dos 40.Oito equipes competem entre si para definir a maior delas na região. Apesar de não ter a presença do público, o futebol ainda se sobressai. A partir das 8h, no Campo da Ferroviária o time “Amigos do Zetão” encara o elenco do J. L. Madeiras Jlamão e às 10h é a vez do Master Votuporanga/Net Rubi contra o Cosmorama.Nos mesmos horários só que no Clube dos 40 o Nacional encara o Bahia Master Mirassol e às 10h o Clube dos 40 joga contra o America/Topping Forros Grillo.Na primeira rodada do torneio, apenas quatro equipes entraram em campo J. L. Madeiras Jlamão, Master Votuporanga/Net Rubi, Bahia Master Mirassol e o Clube dos 40.Na partida entre J. L. Madeiras Jlamão e Master Votuporanga/Net Rubi terminou em 1 a 2, com gols de Ailton de Oliveira Modesto (J.L. Madeiras/Joao Lamão), além de Neovaldo Araújo Ribeiro e Israel da Silva (Master Votuporanga).Já entre Mirassol e o Clube dos 40, o time tomou uma goleada de 4 a 0 com gols de Marcelo Augusto Sheneider, Francisco Queiroga das Chagas, Marcos Roberto da Costa e Matheus Rodrigues Ferras.