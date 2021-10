O lateral-direito Douglas Dias já treina com o elenco da Votuporanguense e deve ser anunciado nos próximos dias

publicado em 04/10/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO lateral-direito Douglas Dias, mais conhecido como “Douglinhas”, é mais uma opção para o técnico Thiago Oliveira, na disputa da Copa Paulista, principalmente, após a lesão do titular da posição, Léo Cunha. O atleta chega para a sua quarta passagem ao time e já treina junto ao plantel.Douglinhas é de Votuporanga e foi revelado pelas categorias do Guarani, jogou por anos no CAV, de 2012 a 2017. Em 2016, jogou pelo Catanduvense como empréstimo. Após isso, passou pelo Comercial-MS, Rio Claro, Barra-SC e seu último clube foi a Portuguesa-SP, onde disputou oito partidas e marcou um gol.