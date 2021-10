A Alvinegra joga nesta terça-feira (19), às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o time de Ribeirão Preto para manter a primeira colocação geral do campeonato

publicado em 19/10/2021

Já classificada, Alvinegra recebe o Comercial na busca por se manter na primeira colocação e elevar o aproveitamento da equipe (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNesta terça-feira (19) a Votuporanguense fecha a participação na primeira etapa da Copa Paulista, contra o Comercial, de Ribeirão Preto. Já classificado, o time da casa recebe o adversário na busca por se manter na primeira colocação e elevar o aproveitamento da equipe na competição, o que lhe garantiria a oportunidade de decidir em casa nas quartas de final. A partida está marcada às 15h, na Arena Plínio Marin, ainda sem torcida em razão de uma decisão da FPF (Federação Paulista de Futebol), que só liberou torcedores no estádio a partir da próxima fase.Em entrevista ao, o técnico Thiago Oliveira destacou a confiança que depositou, até o momento, em seus atletas e que vai ser com base nela que o time para hoje será escalado.“Nós temos opções, alguns esquemas e priorizamos sempre o dia a dia dos treinamentos. Trabalhamos com quem está indo bem, está tendo as oportunidades e é lá dentro que tem que buscá-lo. Independente do nome tenho muita confiança em todos os atletas, que estão jogando, independente da partida, do adversário, nós temos a segunda melhor defesa e ataque da competição”, disse.Mesmo classificado, Oliveira não descarta a importância do jogo contra o Comercial e diz que será o mesmo clima que o de uma final, e, independente de quem entrar como titular garante que seu plantel fará uma grande partida.“A gente está classificado, mas temos um jogo muito importante hoje. Vamos dar o nosso melhor, independente dos nomes que vão começar atuando. Da primeira fase nós somos a equipe que mais utilizou jogadores, quase todos. Um ou outro que não entraram. Isso mostra a força do grupo, a competitividade que o elenco está trabalhando na competição. Todo jogo é importante. Para gente também é uma final. O Comercial é uma equipe organizada e que só levou gol da gente na competição”, completou.Se classificar como cabeça do grupo, a Votuporanguense poderá decidir a fase “mata-mata” dentro de casa, na Arena Plínio Marin. “Independente do lugar e do adversário, vamos sempre para a vitória. Estou muito confiante da atmosfera que estamos tendo, dos jogos que nós estamos fazendo. Iremos fazer um grande jogo contra o Comercial”, finalizou.