A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (20), os jogos das quartas de final da Copa Paulista

A informação foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) no início da tarde desta quarta-feira (20) (Foto: A Cidade)

Está confirmado. O jogo que irá marcar a volta do torcedor da Votuporanguense na Arena Plínio Marin será neste sábado (22), às 11h, contra a equipe da Portuguesa e com 50% da capacidade permitida na Arena. A informação foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) no início da tarde desta quarta-feira (20).