Entrada será permitida apenas para quem já tomou as duas doses da vacina contra a Covid ou uma dose e a apresentação de teste negativo para o vírus

publicado em 21/10/2021

Torcedores voltam a ocupar as arquibancadas da Arena Plínio Marin (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A diretoria da Votuporanguense divulgou na manhã desta quinta-feira (21) os valores, condições e como será efetuada a venda de ingressos para o retorno da torcida a Arena Plínio Marin, que ocorrerá neste sábado, às 11h, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista, contra a Portuguesa. Para a partida foram disponibilizados 2,4 mil ingressos e a venda será iniciada nesta tarde, por meio do site Guichê Web.

Serão colocados à venda dois tipos de ingresso: setor 1 (arquibancada coberta), que custará R$ 20,00 e setor 2 (arquibancada descoberta) R$ 10,00. Será permitida a entrada de torcedores com máscara, ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única), ou exame PCR realizado com 24 horas de antecedência da partida. Crianças abaixo de 12 anos deverão apresentar teste de exame PCR feito 24 horas antes da partida.

Para entrar no estádio o torcedor terá que levar uma cópia da carteirinha de vacinação e do exame (se for o caso), pois os comprovantes terão que ser apresentados à FPF (Federação Paulista de Futebol).