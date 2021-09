O clube entre em campo às 15h, no estádio Palma Travassos contra a equipe do Comercial; transmissão exclusiva da Cidade FM

publicado em 14/09/2021

A Votuporanguense estreia hoje contra a equipe do Comercial, de Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos, às 15h (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de uma longa espera, enfim, chegou o dia da estreia do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) na Copa Paulista, deste ano. Para iniciar a jornada no campeonato, em busca de vitórias e de um possível bicampeonato, a Votuporanguense encara seu primeiro adversário, o Comercial, nesta terça-feira (13), às 15h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Para a disputa da Copa Paulista, a Votuporanguense investiu em reforços e mudou até mesmo a comissão técnica. Entre os novos jogadores que irão disputar a Copa Paulista, estão Alan Lopes (volante), Nathan Cachorrão (atacante), Matheus Ribeiro (zagueiro), Ângelo (goleiro), Denison (goleiro), André Baumer (zagueiro), Felipe Saturnino (lateral-esquerdo), Vinicius Maziero (lateral-direito), Rafael Sayão (meia), Erik Mendes (atacante) e Jeffinho (atacante).

Para o jogo desta terça, o técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, destacou a força que tem o adversário, mas disse que está confiante com o trabalho que foi desempenhado na pré-temporada.

“Hoje começa uma nova história, estamos muito confiantes, sabemos da dificuldade que será o jogo contra o Comercial. Mas acreditamos no nosso trabalho, estamos chegando com quase todos os jogadores prontos para o campeonato e ficamos muito satisfeitos e confiantes, mesmo sabendo que o adversário é muito qualificado, mas acreditamos no trabalho”, disse.

A escalação ainda é um mistério, mas alguns nomes como o do goleiro Talles e do zagueiro Eduardo Melo já são certos, porém o técnico destaca que independentemente dos titulares, raça em campo não faltará.

“O mais importante é que nós chegamos para essa partida de hoje, com um trunfo bacana e uma escalação mais evidente. Mas independente de quem estiver em campo, iremos fazer uma boa partida”, completou.

Já a equipe de Ribeirão Preto chega para a disputa com o discurso de que está “taticamente perfeita". A declaração é recente e vem do zagueiro Luiz Eduardo, que disse que o clube fez uma preparação exemplar.

“A gente já virou a chave, a partir do início da semana já sabemos que a preparação é para o jogo, não tem mais jogo-treino, não tem mais o que fazer, taticamente a gente está perfeito. Gustavo ainda vai acertar umas coisinhas e fazer o time ideal para a estreia”, explicou.