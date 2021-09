Time não jogou tão bem como na estreia contra o Comercial, mas atropelou o Velo Clube na Arena Plínio Marin

publicado em 21/09/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense conquistou mais uma vitória na Copa Paulista e assumiu a liderança de seu grupo, com seis pontos. Jogando dentro de casa, na Arena Plínio Marin, a Alvinegra bateu o Velo Clube por 3 a 0 com gols de Marlon, Lorran e Dentinho, nesta terça-feira (21).

A primeira chance de gol veio do Velo Clube aos cinco minutos do primeiro tempo. Após jogada pelo lado direito, a bola sobrou livre para Anderson dentro da pequena área, mas o jogador de Rio Claro chutou forte demais e a bola foi por cima do gol de Talles.

A resposta da Votuporanguense foi com bola na rede. O time chegou tocando bem e Nicolas cruzou com precisão na cabeça de Marlon, que antecipou o marcador e não perdoou para abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo.

Aos 19 minutos do primeiro tempo Nicolas puxou contra-ataque rápido e tocou para Alan Lopes que bateu firme tirando o goleiro, mas o arqueiro se esticou todo e conseguiu evitar o segundo gol da Alvinegra.

Aos 26 a Votuporanguense voltou a levar perigo para o gol adversário. Jeffinho cruzou bem e Israel estava pronto para empurrar a bola para o fundo da rede, mas Índio (que defendeu o CAV na Série A3) tirou a bola em cima da linha.

Segundo tempo

A votuporanguense não voltou bem para o segundo tempo. O time demorou para se encontrar em campo e acabou abrindo espaço para o adversário. Aos 3 minutos, Índio cruzou e Rodriguinho aproveitou uma bobeira da defesa e bateu firme, mas a bola foi pela linha de fundo.

Apesar do espaço, o Velo Clube não conseguiu aproveitar a oportunidade e seguiu sem levar mais perigo para o gol de Talles. Ao mesmo passo a Alvinegra seguiu um pouco apática, e Thiago Oliveira resolveu mexer no time.

Com as alterações o time voltou a avançar com perigo. Aos 32 minutos, após uma roubada de bola no meio do campo, a Votuporanguense tocou rápido e Lorran bateu tirando o goleiro, que bateu roupa e levou o segundo da Alvinegra.

Aos 45 minutos, Murilo fez uma bela jogada, deu um drible da vaca no adversário e deixou Dentinho livre dentro da área apenas para empurrar para o fundo do gol, dando números finais à partida.