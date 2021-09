Daqui menos de duas semanas, o CAV estreia na Copa Paulista e o técnico espera mais jogos-treinos para alinhar ritmo de jogo

publicado em 01/09/2021

O técnico da Votuporanguense entrou em reta final de comando de treinos e espera mais jogos-treinos para alinhar ritmo de jogo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense caminha agora para a reta final da pré-temporada. Faltando pouco menos de duas semanas para a estreia na Copa Paulista o técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira, fala em concentração do elenco, afinamento da parte técnica e mais jogos-treinos para alinhar ritmo de jogo para o primeiro jogo contra o Comercial-RP.

De acordo com o técnico, a evolução do grupo tem sido percebida ao decorrer das semanas e o comprometimento dos atletas têm feito a diferença no dia a dia de trabalho.

“Estamos fazendo alguns ajustes e aplicando conceitos que queremos que os atletas utilizem na competição. Estamos muito felizes com essa semana de trabalho, grupo está muito comprometido e tem evoluído. Esperamos chegar dia 14 bem fisicamente, tecnicamente e taticamente”, disse.

Meritocracia. É a palavra que define os treinos e a luta pela conquista do espaço de cada atleta no elenco principal do técnico Thiago Oliveira. “A cobrança é forte para que haja uma evolução e tem acontecido. São jogadores inteligentes, comprometidos com o trabalho, com o clube que é fundamental. Estou muito satisfeito e eles sabem que quem desempenhar da melhor forma possível, independente de nome e idade vai ter sua oportunidade de sair jogando. E quando sair jogando que agarre, porque também terá um companheiro lutando para conquistar essa vaga”, explicou.

Thiago disse também que esperava conseguir marcar jogos-treinos aos finais de semana, que antecedem a estreia, mas não foi possível confirmar com os times da região por conta da falta de disponibilidade. Por sua vez, o técnico destacou que a diretoria aguarda confirmar um amistoso para esta semana e outro para a semana seguinte, porém os clubes adversários não foram divulgados.