Thiago Oliveira acredita que o adversário “vem com tudo” após derrota na estreia e afirma que já preparou os jogadores para isso

publicado em 21/09/2021

Treinador preparou os jogadores do CAV durante a semana para que não se enganem com a derrota do adversário na estreia (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense entra em campo nesta terça-feira (21), às 15h, na Arena Plínio Marin, para mais um duelo válido pela Copa Paulista. O adversário será o Velo Clube, time que estreou com derrota (3 a 0 para o Botafogo-SP) na competição e justamente por isso o técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira acredita que o jogo será duro, já que o clube visitante deve vir com tudo para não ficar apagado na competição.Oliveira trabalhou com os jogadores já de olho nessa perspectiva, tanto tática e tecnicamente, como no aspecto de concentração, para diminuir a possibilidade de erros que possam levar o adversário a gostar do jogo.“O adversário vem de uma derrota, mas foi um jogo equilibrado, nós estudamos bastante o jogo deles durante a semana e tenho certeza de que será um jogo muito mais difícil do que foi contra o Comercial, mas esperamos estar concentrados e organizados para que a gente possa melhorar em relação ao primeiro jogo para esse contra o Velo Clube”, disse o treinador.