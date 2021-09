Em entrevista após a estreia com goleada da Votuporanguense, o técnico Thiago Oliveira avaliou a primeira atuação de seu plantel

publicado em 15/09/2021

O técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, avaliou a partida, disse que é o primeiro passo e parabenizou todo o plantel (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Em entrevista após a estreia com goleada da Votuporanguense, o técnico Thiago Oliveira avaliou a primeira atuação de seu plantel e iniciou o discurso parabenizando todos os atletas, pois segundo ele o jogo era difícil.

Pela avaliação do comandante, o Comercial vinha de uma pré-temporada maior que o time de Votuporanga e também com mais jogos-treinos, testes em campo e possivelmente com um maior entrosamento.

“Tivemos um pouco de dificuldade com alguns erros de passes, o adversário criou algumas oportunidades de contra-ataque. Mas nós tivemos a imposição no jogo, o adversário só conseguia criar quando a gente errava. Então, parabéns aos jogadores, mas sabemos que isso é só um passo”, explicou o técnico.

Como avaliou o treinador, a Votuporanguense foi soberana em relação à equipe de Ribeirão Preto, que jogou em cima dos erros táticos que a Alvinegra ainda luta para corrigir. “O jogo contra o Comercial foi o jogo que tivemos a posse de bola o tempo todo e quando erramos passes, tivemos dificuldade com passes que normalmente a gente não erra. A gente poderia ter feito mais gols”, completou.

Thiago Oliveira ainda disse que o time titular da Alvinegra não está definido e que a base utilizada na partida de ontem ainda sofrerá alterações. “O dia a dia de trabalho vai dizer quem vai ser titular”, disse.

A vitória o comandante dedica a todos os torcedores da Votuporanguense e em especial ao atleta Erik Mendes, que recentemente perdeu a sua mãe e se afastou, mas que em breve deve retornar aos gramados.