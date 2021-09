Tradicional campeonato amador volta a ser realizado a partir de outubro com participação de oito equipes

publicado em 08/09/2021

Oito equipes estão inscritas para participar do campeonato (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga aos poucos vem retomando os campeonatos nas mais diversas modalidades esportivas. No dia 3 de outubro, volta a ser realizado o Campeonato Veteranos de futebol de campo, voltado para atletas amadores com idade acima de 40 anos. Nesta edição, o homenageado será o atleta Eder Macedo Rego, que dedicou toda sua vida ao futebol amador em Votuporanga.

Oito equipes estão inscritas para participar do campeonato. Os jogos serão realizados no Complexo “Faies Habimorad”, o Campo da Ferroviária, e no Clube dos 40. As partidas serão promovidas aos finais de semana, sem presença de público.

Na próxima segunda-feira (13), às 19h, será realizado o Congresso Técnico com representantes das equipes para definir as regras do campeonato juntamente com a arbitragem e integrantes da Secretaria de Esportes e Lazer. O Congresso será no Parque da Cultura.