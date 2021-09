O atacante tem contrato com a Votuporanguense até 2023 e está disponível ao técnico Thiago Oliveira para a disputa da Copa Paulista

publicado em 15/09/2021

O atacante Murilo Oliveira já treinou na tarde desta quarta-feira (15) com o elenco da Votuporanguense, focado na disputa da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de disputar o Brasileirão da Série C pelo Mirassol, por meio de um empréstimo, o atacante da Votuporanguense, Murilo Oliveira, já voltou a treinar com o elenco alvinegro e já é o mais novo reforço para a disputa da Copa Paulista.Pelo Mirassol, Murilo jogou oito partidas e não marcou nenhum gol. Com ele em campo, o Leão saiu vitorioso em três partidas e sofreu cinco derrotas.O atacante tem contrato com a Votuporanguense até 2023 e está focado no retorno com o elenco, bem como com o projeto a longo prazo proposto para toda a diretoria Alvinegra.