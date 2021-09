Seleção faz revanche contra Argentina, por conta da final da Copa América, e busca manter 100% de invencibilidade nas Eliminatórias

publicado em 04/09/2021

O elenco comandado por Tite enfrenta os argentinos às 16h, na Neo Química Arena, e tenta manter o 100% de aproveitamento (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Da redação

A seleção brasileira faz a revanche com a Argentina no domingo (5), pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2022. O elenco comandado por Tite enfrenta os argentinos às 16h, na Neo Química Arena, e tenta manter o 100% de aproveitamento. O Brasil lidera com 21 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 15.A seleção brasileira vem de vitória sobre o Chile por 1 a 0, fora de casa, enquanto a Argentina também venceu seu último jogo, por 3 a 1, contra a Venezuela. O jogo de Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal SporTV.O técnico Tite convocou o atacante Artur, do Bragantino, para defender a Seleção nas duas próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Esta é a primeira vez que Artur é chamado para a seleção principal. O jogador de 23 anos tem passagem pelas equipes sub-20 e olímpica do Brasil.Com pouco tempo hábil, Tite priorizou a convocação de um atleta que está no Brasil, o que agiliza a apresentação à Seleção.A data da Fifa tem gerado dor de cabeça em Tite e seus auxiliares. No primeiro momento, ele não pôde contar com os nove jogadores convocados que atuam na Inglaterra. Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Roberto Firmino, Raphinha, Richarlison e Gabriel Jesus não foram liberados por seus clubes.Com estes desfalques, o treinador chamou mais nove atletas. Entre eles estava Matheus Nunes, meio-campista do Sporting, que também não se apresentou. De acordo com a CBF, isso ocorreu devido "à exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal". No entanto, Matheus Nunes recebeu contato do técnico da seleção portuguesa e deve mesmo se inclinar para jogar pela seleção do país onde vive desde os 13 anos.Por fim, Tite perdeu mais dois jogadores. O meia Claudinho e o atacante Malcom chegaram a treinar com o grupo, mas tiveram de voltar ao Zenit, da Rússia, para que tenham condições de atuar pela Liga dos Campeões, dia 14.Diante da Argentina, a Seleção também não poderá com Marquinhos, que recebeu o segundo cartão amarelo na vitória diante do Chile e terá de cumprir suspensão.Weverton; Danilo, Militão, Miranda (Lucas Veríssimo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá; Vinícius Junior (Éverton Ribeiro), Neymar e Gabriel Barbosa.Técnico: Tite.Emiliano Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi e Acuña; De Paul, Guido Rodriguez, Dybala, Lo Celso; Di Maria, Messi e Lautaro Martínez.Técnico: Lionel Scaloni.