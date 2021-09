Ainda sem vencer na Segundona do Campeonato Paulista, o Fefecê recebe no domingo (5), às 15h, na “Arena Flash”, o lanterna da chave

publicado em 04/09/2021

O Fefecê, ainda sem vencer na Segundona do Campeonato Paulista, recebe o América de Rio Preto com a esperança da primeira vitória (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAinda sem vencer na Segundona do Campeonato Paulista, o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) recebe no domingo (5), às 15h, na “Arena Flash”, a equipe do América de Rio Preto, o lanterna da chave, para partida que encerrará o primeiro turno da competição.A mudança de técnico ainda não foi suficiente para que o Fernandópolis engatasse um resultado (e classificação) melhor. A estreia de João Vallimfoi marcada por uma derrota para a Inter de Bebedouro, jogando fora de casa.OFefa foi derrotado por 1 a 0 pela equipe da casa.Porém, o novo comandante, que é dono de oito acessos, terá esta partida contra o América para começar a reestruturar o elenco, colocar o seu estilo de jogo em campo e tentar virar a situação da Águia, no segundo turno da disputa.Os outros adversários do Fefecê também entram em campo nesse fim de semana. Hoje, o Catanduva recebe a Inter de Bebedouro, às 15h. O Taquaritinga e Matonense se enfrentam amanhã, às 15h.Na tabela de classificação, o Taquaritinga lidera o grupo um com dez pontos ganhos. O Catanduva tem nove pontos. Na zona de classificação, ainda está a Inter de Bebedouro (sete pontos), Matonense (cinco pontos), Fefecê (dois pontos) e o América, com nenhum ponto conquistado.