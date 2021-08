Jean Cova avaliou o cenário do segundo semestre como mais adiantado que a pré-temporada do início do ano

publicado em 06/08/2021

O preparador Jean Cova da Votuporanguense disse que o trabalho físico está adiantado na pré-temporada para a Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O trabalho do preparador físico da Votuporanguense, Jean Cova, iniciou antes mesmo dos atletas da Alvinegra se reapresentarem na Arena Plínio Marin, tudo isso por meio de um cronograma de treinamento, que foi passado aos jogadores iniciarem, pelo menos, três semanas antes da apresentação. O resultado tem sido positivo e por isso Jean disse que a pré-temporada está em fase avançada.

Em entrevista exclusiva ao repórter da rádio Cidade FM, Flávio Santos, o preparador disse até que o início dos trabalhos do segundo semestre estão ainda mais avançados que os do início do ano.

“Começamos, na verdade, adiantado já que os atletas vieram com uma preparação de casa e para a nossa surpresa, a equipe já está se comportando muito melhor que no primeiro semestre, nesse período de duas semanas. Acreditamos que ainda tenha muito a evoluir e a partir do momento que começar o trabalho cujo os conceitos são mais táticos, campo mais aberto, uma situação mais real de jogo e acredito que fisicamente foi uma surpresa positiva para gente”, disse Cova.

O trabalho agora também já é focado no primeiro desafio em campo da Votuporanguense, contra o Fefecê, às 10h, na Arena Plínio Marin.