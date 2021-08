O centroavante Érik Mendes revelou, em entrevista exclusiva ao A Cidade, o interesse em permanecer no CAV para a Copa Paulista

publicado em 16/08/2021

Érik Mendes pode ser o novo camisa 9 que irá disputar a Copa Paulista pela Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm nome surgiu. Érik Mendes pode ser o novo camisa 9 que irá disputar a Copa Paulista pela Votuporanguense. O centroavante, que chegou na semana passada para treinar a pré-temporada, marcou um gol no jogo-treino contra o Fefecê e entrevista exclusiva revelou interesse em jogar pelo CAV.O atleta desembarcou em Votuporanga para os treinos direto do futebol europeu, onde disputou o Campeonato de Portugal pelo Oriental Dragon FC e participou da caminhada do clube até a conquista do acesso para 3ª Liga. Ele veio de férias para o Brasil, mas com a intenção de voltar a jogar pelo futebol daqui.“Fiquei muito tempo longe da minha família, o Covid mexeu muito com a minha cabeça, muito tempo longe e eu liguei para o Cope, para vir aqui, treinar, fazer uma pré-temporada e acredito que vai dar casamento, sim”, disse Érik.Érik é descoberta da Ponte Preta, onde jogou pelo sub-15. Em seguida, atuou pelo Vasco até os seus 19 anos e chegou atuar pela Seleção sub-17. Após isso ele voltou ao futebol paulista para a disputa do Paulistão, pelo Guarani e jogou quatro jogos, logo em seguida foi para o Palmeiras, atuou no sub-20 e subiu para o profissional. Depois foi para Portugal e jogou pelo Alverca e Oriental Dragon FC.“Eu entrei em contato para fazer a pré-temporada aqui, é um clube que tem uma estrutura fenomenal, que dá todo suporte para o atleta e eu tenho a pretensão de ficar. O clube tem um projeto maravilhoso, uma estrutura muito boa, pessoas do bem. Agora é com a diretoria, mas eu quero ficar sim”, finalizou.