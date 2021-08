O vendedor Sergio Benedito Ferraz, de 46 anos, é ciclista há três anos e meio e encontrou no esporte o ‘prazer da vida’

publicado em 19/08/2021

O ciclista Sergio Ferraz, de 46 anos, contou que se apaixonou pelo esporte nas primeiras pedaladas; ele perdeu 33 quilos e teve melhoras ‘surpreendentes’ na saúde (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

Hoje é o Dia Nacional do Ciclista, praticante de uma modalidade com um vasto universo de histórias de superação. Uma dessas histórias é a do vendedor votuporanguense Sergio Benedito Ferraz, de 46 anos. A princípio, ele começou a pedalar para perder peso, mas se apaixonou pelo esporte logo nas primeiras pedaladas.

“No início, comecei [a praticar ciclismo] para ajudar na perda de peso, mas, na primeira quinzena, já me apaixonei pelo esporte e não parei mais. Perdi 33 quilos. Já cheguei a [pesar] 115 quilos. Hoje, estou com 82”, contou o ciclista, em entrevista ao jornal A Cidade.

Jornada

Além da perda considerável de peso, Sergio contou que o ciclismo contribuiu para a melhora da sua saúde.

“Tenho asma e faço uso contínuo de medicamento. A bike me ajudou de uma forma surpreendente e as dosagens dos meus medicamentos diminuíram muito. A saúde é outra, a disposição, enfim... a bike mudou minha vida. Hoje, digo com certeza que pedalar é prolongar o prazer da vida de uma forma única que só quem pedala entende essa sensação”, disse o ciclista.

Quando perguntado sobre a sua principal conquista na modalidade, Sergio destacou as relações que conseguiu cultivar nos últimos anos. Relações, aliás, que permitiram que o vendedor criasse um grupo de ciclismo, chamado “Pedal da Cilada”.

Ele também contou que é neste grupo onde enfrenta seu maior desafio: “trazer pessoas que pedalavam muito pouco, as vezes pessoas não aceitas em outros grupos, por serem conhecidas como ‘atrasa pedais’, e, aos poucos, treinar essas pessoas e fazer com que realizassem qualquer tipo de pedal que quisessem. Acredito que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer tipo de pedal, desde que treine corretamente e tenha apoio”, disse.

Aventuras

A vivência de Sergio no ciclismo é recheada de aventuras e jornadas, conforme ele mesmo contou. Uma delas, inclusive, está entre o que mais o marcou na modalidade.

“Umas das coisas que me marcou muito foi levar um grupo de 20 pessoas até a Cachoeira do Talhadão, em Duplo Céu [SP]. Na época, recebi muitos comentários de que não ia conseguir, mas cada frase ruim que eu recebia, transformava em combustível. Foi um desafio pessoal fazer esse grupo chegar em segurança até lá. E assim fiz. A alegria dessas pessoas ao chegarem lá, a sensação de vitória, foi algo que me emocionou muito”, contou Sergio.

Outra aventura do ciclista – essa que, segundo ele, rendeu muitas histórias com os amigos Crespo e Danilo - foi pedalar de Votuporanga até a Cachoeira do Veloso, em Populina (SP). Foram 12 horas pedalando, para cobrir os 220km de distância entre uma cidade e outra.

Projetos

Em relação a projetos futuros, Sergio se manteve misterioso, mas adiantou alguns pontos à reportagem.