O encontro dos maiores rivais da região está marcado para acontecer no próximo dia 14, às 10h, na Arena Plínio Marin

publicado em 03/08/2021

Rivalidade em campo: Votuporanguense e o Fefecê voltam a se enfrentar, em jogo-treino, após episódios de brigas durante partidas (Foto: Arquivo/A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Apesar de ser um jogo-treino, não deixa de ser um dos maiores clássicos da região. Em campo, a rivalidade irá acender no encontro entre a Votuporanguense e o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), que está marcado para acontecer no próximo dia 14, na Arena Plínio Marin.

O clássico conhecido como “Fervo” foi confirmado pela diretoria da Alvinegra durante o programa de esportes da Cidade FM. O Fefa se prepara para a disputa da Segundona, que está prevista para começar no dia 22 de agosto e o CAV para a Copa Paulista, que começa no dia 14 de setembro.

Esse confronto é marcado de muitas histórias e sofreu um hiato na década passada, com a paralisação das atividades da antiga Associação Atlética Votuporanguense. Com dificuldades estruturais e sem diretoria, a Votuporanguense morreu, dando lugar, anos depois, ao nascimento do CAV.

Com a volta da Alvinegra, os times voltaram a se enfrentar a partir do campeonato de 2010, quando, no primeiro reencontro pela Bezinha, em Fernandópolis, o CAV venceu por 3x2. No segundo turno, porém, as coisas foram diferentes: o Fefecê devolveu os 3x2 em pleno “Plinio Marin” e no final das contas, nem um nem outro clube chegou à série A3.

Em 2011, preocupado em fazer um belo campeonato no ano do Cinquentenário, o Fefecê montou um grande time, mas teve problemas no caminho e parou na fase de grupos. Já o CAV foi um pouco além, mas também não conseguiu o acesso.

No ano seguinte a Alvinegra conseguiu o acesso. O inicio do campeonato, inclusive, foi marcado com o duelo “Fervo”, que terminou em 1 a 0 para o CAV, em partida que aconteceu em Fernandópolis, com gol de Romário.

No reencontro pela rodada 6, jogando em casa no Estádio Municipal Plínio Marin, a Votuporanguense voltou a vencer por 2 a 1, com gols de Romário e Uélison, além de Nininho que marcou para o Fefa.

A partida foi polêmica e terminou em briga no gramado, com direito a voadora. Ao todo, 10 jogadores foram expulsos direto com o carão vermelho, sendo Jairo, Virgulino, Uélison, Willian e Cairo pelo CAV, e Luan, Elialde, Fernando Félix, Augusto e Alex Balbino pelo Fefecê.