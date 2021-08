A novela da iluminação da Arena Plínio Marin começa a ter um desenrolar, e a empresa concluiu a instalação parcial dos refletores

publicado em 05/08/2021

A Arena Plínio Marin acendeu, na quinta-feira (5), pela primeira vez a iluminação que ainda é parcial (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de mais de seis anos de espera, entre processos de licitações, burocracias e campeonatos que a Votuporanguense não pôde ter jogos noturnos, enfim, as primeiras luzes foram acesas na Arena Plínio Marin. A novela, porém, ainda está longe do fim, isso porque a entrega ainda é parcial e a Prefeitura de Votuporanga disse que já trabalha para finalizar a obra.A primeira fase do projeto foi entregue até antes do esperado.O,que acompanha o caso desde o início, divulgou em maio que a expectativa da entrega da primeira fase era no fim de setembro. Agora que foi concluída, a Prefeitura ainda abrirá uma nova licitação para a conclusão total, pois o convênio federal previa apenas a cobertura e iluminação parcial.“A estrutura de iluminação foi devidamente instalada. A pedido da Secretaria de Obras da Prefeitura, a empresa responsável pela instalação da iluminação parcial da Arena Plínio Marin realizou testes para aferir o resultado da obra. Pequenos detalhes serão concluídos para que a obra seja entregue à Prefeitura”, disse a Administração Municipal por meio de nota enviada à reportagem.A prefeitura afirmou ainda que já realizaram estudos e que os próximos passos serão focados para que a Arena tenha iluminação total, prontamente. “Esta é uma etapa parcial da obra de cobertura e iluminação de acordo com o que previa o convênio federal. No entanto, o prefeito Jorge Seba já determinou às equipes das Secretarias de Planejamento e de Obras para que seja realizada a conclusão dessa obra que resultará na iluminação total da Arena para realização de jogos no período noturno”, finalizou.