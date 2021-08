Com a previsão do retorno do público aos estádios em novembro, torcida Alvinegra vive a expectativa de poder assistir jogos na Arena

publicado em 12/08/2021

A torcida Alvinegra vive a ansiedade para voltar a acompanhar os jogos da Votuporanguense nas arquibancadas da Arena (Foto: Arquivo/A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com o anúncio da volta do público aos estádios, a diretoria da Votuporanguense já estuda o melhor horário para mandar seus jogos dentro da Arena Plínio Marin. A expectativa da FPF (Federação Paulista de Futebol) era a de permitir público nos jogos, durante a Copa Paulista, já nas quartas de final do campeonato. Pelo Estado, porém, os torcedores só poderiam voltar a assistir as partidas nas semifinais, em novembro.

O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, no entanto, acredita em uma antecipação dessa retomada, o que serviria até como um incentivo para os que ainda não se vacinaram contra a Covid-19.

“Ainda não temos nada de forma oficial vindo da Federação sobre a volta ser a partir de novembro. Na última reunião que participei, que foi no início de julho, a previsão era que a volta de público ocorresse em meados de setembro ou outubro, agora está falando de novembro, eu particularmente acho que ocorrerá antes. Acho, aliás, que já deveria estar ocorrido a liberação, com 30% liberado para quem comprovasse que está vacinado, seria até um estímulo para quem ainda não se vacinou, viesse a vacinar”, disse o cartola.

Sobre a mudança de horário dos jogos para que o torcedor possa acompanhar as partidas, Caskinha afirmou que ainda aguarda as definições e estuda as possibilidades, inclusive já vislumbrando os jogos noturnos, caso a instalação da iluminação na Arena seja concluída até lá.

“Vamos aguardar, a Votuporanguense vive a expectativa de termos a arena com a iluminação 100% pronta e aí poderíamos até marcar os jogos por volta das 20h e seria algo de muita alegria para os torcedores e diretoria do CAV”, concluiu.

Protocolos