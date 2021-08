O Brasil já conquistou duas medalhas até o momento na modalidade, resultado que é avaliado positivamente por quem vive o esporte no município

publicado em 03/08/2021

José Medalha e Eliete são atletas de Votuporanga, e divergiram opiniões sobre a atuação dos competidores brasileiros nas Olimpíadas

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Quando chega a vez do atletismo nas Olimpíadas já vem a sensação de saudade, isso porque são as últimas provas da competição, mas que não deixam de arrancar emoção dos espectadores e fechar tudo com chave de ouro. Na modalidade, Votuporanga conta com representantes que percorrem toda a região competindo e que divergem opiniões com o resultado do atletismo em Tóquio.

O presidente da AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo), José Roberto Medalha destacou que os atletas brasileiros sofreram muito com a falta de treinos e com as restrições internacionais que antecedem as Olimpíadas e por isso os resultados estão sendo excelentes.

“No Brasil, agora em 2021 que teve algumas competições em nível de campeonato brasileiro e estaduais, mas não foi o suficiente para os aletas chegarem preparados para as Olimpíadas. Esses atletas tiveram que se reinventar”, disse.

Por conta disso, os resultados, segundo Medalha, são importantes e trazem a voz de superação, dedicação e foco dos atletas brasileiros. “Quanto as participações e as conquistas, acredito que estão excelentes, com o Thiago que ganhou o bronze no salto com vara, não foi o melhor resultado e mesmo assim conquistou medalha. O Alison também conquistou o bronze e são resultados excelentes. O do arremesso se classificou bem e está muito bem qualificado”, completou.

A equipe brasileira ainda entra para a disputa da maratona do sábado (7), que para José não configura grandes chances de medalhas, com os atletas Daniel Chaves, Daniel Nascimento e Paulo Roberto de Paula.

Já a atleta votuporanguense Eliete Aparecida Guilherme da Silva, que está há 38 anos no esporte, disse que esperava um pouco mais dos brasileiros competidores em Tóquio e que poderiam trazer ainda mais medalhas para o Brasil.

“O que eu tenho visto é que os brasileiros no geral têm consigo surpreender, mas são vários os atletas que se preparam e que chegaram lá não conseguiram o resultado com êxito. No geral, com as provas que tiveram até agora foram poucas medalhas e por isso a participação do atletismo ficou abaixo do esperado”, disse.

Isso levando em consideração que a equipe brasileira foi para Tóquio com 53 representantes, com 20 mulheres e 33 homens. “Até o momento temos o Thiago, em terceiro no salto com vara, o Alison nos 400 m sobre barreira. Mas poderíamos ter mais atletas com participação ainda melhor pelo número de atletas que representam o Brasil nas Olimpíadas. Sabemos que ali eles estão dando tudo deles, mas só pelo fato de estarem lá e serem classificados é uma vitória”, finalizou.