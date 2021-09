O experiente João Vallim, que foi auxiliar técnico do Tite no Corinthians, assume o comando da Águia

publicado em 31/08/2021

O novo comandante da Águia irá conduzir o time na ‘Bezinha’, após três jogos sem vitórias, dois empates e uma derrota (Foto: Divulgação/Fefecê)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brBastaram 40 minutos, depois de anunciar a demissão do técnico Júnior Paulista e sua comissão, para o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) divulgar a chegada de João Vallim. O novo comandante da Águia irá conduzir o time na ‘Bezinha’, após três jogos sem vitórias, dois empates e uma derrota.O comunicado foi feito de forma oficial pela própria diretoria fernandopolense, em suas redes sociais. De acordo com a nota, Vallim chegou nesta terça-feira (31) e já comandou o primeiro treino com toda a equipe.“Em sua trajetória, Vallim possui diversos títulos e acessos no futebol do interior de São Paulo. Levou o Velo Clube da ‘Bezinha’ para a Série A2. Também conquistou dois acessos pela Inter de Limeira, levando o time à elite do futebol paulista. O treinador também trabalhou como assistente do técnico Tite no Corinthians. Seja bem-vindo!”, disse o clube, por meio de nota.