Thales Tim e Dentinho, que passaram a Série A3 no departamento médico do CAV, tiveram o contrato renovado

publicado em 02/07/2021

Thales Tim, que subiu recentemente da base da Alvinegra, também continua na Votuporanguense até 2022 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs atletas Thales Tim e Dentinho, que passaram a Série A3 no departamento médico da Votuporanguense, tiveram o contrato renovado e seguem no elenco para a disputa da Copa Paulista. As permanências dos atletas já constam no site oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol).Vindo do América-PE, o centroavante Diego Felipe Nascimento de Siqueira, o Dentinho, se apresentou no início do ano e foi direto para o DM, sob os cuidados de Thiago Fonseca, fisioterapeuta da Alvinegra. O atleta foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e precisou passar por uma cirurgia.Em contato com o Thiago, por meio da assessoria do CAV, ele disse que o centroavante já está recuperado e estará disponível para compor o elenco de Rogério Corrêa na disputa da Copa Paulista. O contrato de Dentinho vai até novembro deste ano.Já o atacante Thales Tim, que é uma prata da casa, teve um trauma na região do joelho, sozinho, enquanto treinava e também ficou sem disputar a Série A3 deste ano. Ainda segundo o fisioterapeuta Thiago, Thales pode demorar de seis a sete meses para voltar aos gramados. O contrato do atleta tinha terminado em junho e agora ele continua até maio do ano que vem.Quem também terminou a campanha no DM foi o lateral-direito Maicon, que tem contrato até 2023. O fisioterapeuta disse que na reapresentação o atleta já estará disponível para treinar com plantel.