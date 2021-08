Como adiantado pelo A Cidade, chegam para reforçar a Alvinegra o lateral-esquerdo Felipe Saturnino, o meia Rafael Sayão e o atacante Marlon

publicado em 29/07/2021

O lateral-esquerdo Felipe Saturnino, o meia Rafael Sayão, o goleiro Denison e o atacante Marlon foram oficializados nesta semana (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense anunciou, nesta semana de reapresentação, quatro reforços que vão compor o elenco Alvinegro na disputa da Copa Paulista, prevista para começar no dia 14 de setembro. Como adiantado pelo, chegaram na cidade o lateral-esquerdo Felipe Saturnino, o goleiro Denison Jesus, o meia Rafael Sayão e o atacante Marlon.Oficialmente, a assessoria da Votuporanguense confirmou a chegada deles por meio de publicações nas redes sociais. Além deles, devem chegar ainda mais três atletas que estavam em negociação com a diretoria do clube.O nome de Rafael Sayão, de 29 anos,disputou o Campeonato Paulista da Série A3 neste ano pelo Bandeirante de Birigui, até mesmo como titular no jogo contra o CAV.Ele inclusive já trabalhou junto do novo treinador da Alvinegra, Thiago Oliveira, no Penapolense em 2019. No futebol paulista, Rafael passou pelo Rio Claro e São Caetano em 2018 e ainda no Marília, em 2020.Rafael tem um longo currículo, principalmente, no futebol goiano onde foi revelado. Ele veio das categorias de base do Atlético-GO, passou pelo Catalano, América-GO, Santa Helena (GO), Audax Rio, Trindade, Operário-MS, Cabofriense, Juazeirense, Itumbiara, Hercílio Luz e Gurupi (TO).Em entrevista exclusiva, Sayão disse que está motivado e que continua preparado para desempenhar o seu futebol como meia-central. “Estou feliz em estar aqui, a expectativa é a mais alta possível para fazer uma boa copa.Eu estava no Bandeirante, rodei alguns clubes daqui de São Paulo talvez seja por isso até o contato da diretoria comigo. Estou feliz e motivado para que possamos fazer uma boa competição. Costumo jogar por dentro fazendo a função de armador, gosto de municiar o pessoal do ataque e chegar a frente para poder fazer gol”, disse o atleta.Felipe Saturnino, lateral-esquerdo de 25 anos, também já desembarcou em Votuporanga e está animado para começar o trabalho no elenco. Ele disse que está determinado principalmente pelo projeto proposto pela diretoria.“Estou muito feliz em fazer parte deste projeto, a expectativa é de fazer um grande campeonato. A gente sabe da nossa responsabilidade e dos nossos deveres e esperamos estar o mais rápido possível entrosados e se Deus quiser nós vamos alcançar os nossos objetivos”, relatou em entrevista Saturnino.O atleta estava no Brasil de Pelotas e tem passagens pelo Goiás, Rio Claro, Juventus, Grêmio Novorizontino, Madureira, Vila FC e Berço (Portugal).Já o novo reforço das linhas de frente da Votuporanguense, o atacante Marlon, de 24 anos, jogou pelo São Caetano onde foi campeão da Copa Paulista em 2019 e fez parte o elenco campeão da A2 em 2020.Ele que é cria das categorias de base do São Paulo, passou pelo Botafogo-PB eteve última passagem, no primeiro semestre desse ano,no Hercílio Luz.“A expectativa é das melhores, até porque eu sempre ouvi falar bem do CAV, da estrutura e dos profissionais. Vamos trabalhar forte e ir em busca dos nossos objetivos”, contou o atleta.Denison Jesus, de 25 anos, é o novo goleiro da Votuporanguense. Ele que estava no Juventus da Mooca e tem passagens por Fluminense (BA), Ypiranga (PE), Sete de Setembro (PE), Central (PE), Fernandópolis, Coruripe (AL) e Confiança (SE). “A expectativa é muito boa. Venho muito focado para fazer um grande trabalho, deixando bons frutos e dar alegria aos torcedores”, disse.Em Votuporanga também já está treinando o meia-atacante Wesley Mosquito, de 22 anos, que é uma cria da base do Penapolense e também jogou no sub-20 do Fluminense. Depois por empréstimo atuou no Desportivo Brasil e depois no Inter de Bebedouro.