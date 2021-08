Para comentar o cenário e as perspectivas, a reportagem conversou com o conhecido Marcinho Fukiama, que é um dos fomentadores do esporte em Votuporanga

publicado em 29/07/2021

O comandante do vôlei de Votuporanga, Marcinho Fukuiama, apostou suas fichas em ouro olímpico na modalidade (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEsta quinta-feira (29) será um prato cheio para todos os amantes de vôlei. Isso porque nas Olimpíadas os atletas que representam o Brasil na modalidade estarão nas quadras pelas fases de grupos de suas categorias. Para comentar o cenário e as perspectivas, a reportagem conversou com o conhecido Marcinho Fukiama, que é um dos fomentadores do esporte em Votuporanga, e que de quebra declarou suas apostas de ouro olímpico no vôlei.A partir das 9h a dupla brasileira do vôlei de praia, Agatha e Duda, entrarão na disputa contra as canadenses, Bansley e Brandie, na disputa da fase de grupos do olímpico. Marcinho disse que essa é sua principal aposta. Além delas, ele considera a dupla canadense e norte-americana entre as favoritas ao pódio.“A fase de classificação é um pouco difícil, mas eu acredito que tenha bastante chances no masculino quanto no feminino. Principalmente a Agatha e a Duda, que são as consideradas com mais chances de medalhas, entre as duplas, justamente por estarem em primeiro no ranking [mundial]”, disse.Na quadra para o experiente técnico votuporanguense, bem como os maiores especialistas, a seleção masculina de vôlei, que encara hoje, às 23h05, a equipe dos Estados Unidos, pode conquistar novamente o ouro olímpico.Os meninos têm conseguido ficar entre os primeiros colocados em todas as competições do ciclo olímpico com destaque para o vice do Campeonato Mundial de 2018 e o ouro na Copa do Mundo 2019.Além do Brasil, Marcinho relatou que o próprio Comitê Olímpico Russo, que derrotou a seleção brasileira ontem, também é um dos favoritos ao lado da Polônia, segundo sua análise. “A princípio, Brasil e Polônia são os dois mais favoritos para essa conquista só que tanto o Brasil como o rival perderam, então é bem difícil prognósticos, mas o Brasil continua sendo o favorito do masculino”, explicou.Sobre o feminino, que joga hoje, às 7h45, contra o Japão, ele aposta que as meninas podem surpreender, mas ainda não estão entre as favoritas. “Tecnicamente falando, os favoritos são Estados Unidos, a própria China que está indo mal no campeonato, inclusive, que é o atual campeão olímpico, mas está indo muito mal. Mas, o Brasil ainda tem chance”, relatou.O técnico Marcinho, que hoje tem 53 anos, é técnico de vôlei e conquistou junto às equipes de Votuporanga três Jogos Regionais e dois Jogos Abertos. Esteve junto e acompanhou a rio-pretense Carol Gattaz, que está em Tóquio, e treinou a Renatinha Colombo, que é de Birigui, e foi campeã do Grand Prix, da Copa dos Campeões e da Copa Pan-Americana.Nos últimos anos, ele tem focado em campeonatos com equipes “Masters” que são acima de 40 anos e no trabalho em clubes de forma recreativa.