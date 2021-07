A diretoria da Votuporanguense não pediu a modificação dos horários e datas propostas pela Federação para os jogos da Copa Paulista

publicado em 16/07/2021

Sem iluminação e com as arquibancadas ainda vazias, a Votuporanguense optou por não mudar os horários dos jogos na Arena Plínio Marin (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAinda sem iluminação para jogos noturnos e sem torcida para lotar a Arena Plínio Marin aos domingos, a Votuporanguense decidiu seguir o calendário tratado em Conselho Arbitral pela FPF (Federação Paulista de Futebol) e mandará suas partidas, em Votuporanga, às terças-feiras, às 15h, durante a realização da Copa Paulista.A Votuporanguense que jogará por três vezes dentro do Plínio Marin, na primeira fase, informou que a decisão pode variar, caso seja liberada a entrada do público nos estádios a partir de outubro, que já seria a disputa da segunda fase do torneio.“Não temos refletores que estarão funcionando, então vamos manter [os horários]. Para a gente acabou sendo bom, quando voltar o público, que pode ser na segunda fase aí, talvez, podemos mudar para adequar para o público assistir jogo”, disse o diretor executivo de futebol do clube, Diego Cope.Por outro lado, a diretoria Alvinegra sabe quão longo é o processo até poder dizer que tem um estádio com iluminação. Mesmo com o início das instalações dos refletores na Arena, que deve terminar em setembro, a Prefeitura ainda deve abrir outra licitação para a instalação de refletores do outro lado do campo, o que deve deixar todo o gramado iluminado.E é depois de tudo isso é que a Arena poderá ser liberada pela Federação Paulista de Futebol para receber jogos noturnos.De acordo com a Federação Paulista, os clubes poderão enviar até o dia 23 de julho as alterações de data e hora, quanto ao seu mando de jogo. Isso porque o horário padrão estipulado pelo regulamento é as terças e sextas-feiras, às 15h. Na rodada 10, a última da fase, os jogos serão marcados no mesmo dia e horário, no caso, dia 19 de outubro, às 15h.Em seu grupo regionalizado, a Votuporanguense enfrenta o Comercial, Velo Clube e o Botafogo-SP. A estreia é no dia 14 de setembro contra o Comercial, fora de casa. Na próxima rodada, a Alvinegra encara a equipe do Velo Clube na Arena Plínio Marin, partida prevista para ocorrer no dia 21 de setembro, às 15h. Ainda em casa, o CAV joga contra o Botafogo-SP, em 28 de setembro.Já nos jogos do returno, o elenco Alvinegro vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo no dia 5 de outubro e para Rio Claro jogar contra o Velo Clube, em 12 de outubro. Já no dia 19, a Votuporanguense recebe o Comercial.