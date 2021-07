O treinador do CAV está no Rio de Janeiro e em entrevista exclusiva disse que irá adaptar conhecimentos para disputa da Copa Paulista

publicado em 01/07/2021

Técnico Rogério Corrêa está na CBF Academy, no Rio de Janeiro, tirando a licença A para treinadores (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, está no Rio de Janeiro tirando a licença A na CBF Academy, título que habilita o treinador a participar e estar em disputas do Campeonato Paulista A1 e Brasileirão de todas as divisões. Corrêa ficará 10 dias na Granja Comary.Em entrevista exclusiva ao, Corrêa explicou que a cada ano chegam novas informações para aprimorar o trabalho no futebol brasileiro e o curso capacita nesse sentido. “É muito bom porque a cada dia você acaba evoluindo e melhorando o seu trabalho, ainda mais nós treinadores, que a cada ano que passa as coisas vem mudando e precisamos a cada dia ver o que está acontecendo de diferente”, disse.Rogério afirmou que o aprendizado e as informações do curso serão aplicados na disputa da Copa Paulista, e na realidade da Votuporanguense. “O curso faz com a gente troque informações e experiências, tem um networking e aqui acabamos batendo papo sobre o trabalho de um e de outro, e com isso você pode pegar alguma coisa e trazer para o seu dia a dia, essa é a ideia. Esperamos poder colocar na prática na Copa Paulista já”, completou.O técnico também disse que entende a importância de não se acomodar no futebol brasileiro e de se pensar em longo prazo. “Importante estar fazendo todas as licenças porque a CBF exige nos campeonatos, amanhã você sabe, podemos estar em um outro clube disputando algum tipo de campeonato diferente e precisamos estar sempre nos atualizando no mercado”, finalizou.A Votuporanguense se reapresenta no próximo dia 12 de julho para o início da pré-temporada da Copa Paulista, que deve começar em 5 de setembro.