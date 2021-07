Águia iniciou a semana anunciando a contratação de mais três reforços ao elenco

publicado em 07/07/2021

Fefecê divulgou nesta semana novas contratações que irão reforçar o plantel na disputa da Segundona do Campeonato Paulista (Foto: Divulgação/Fefecê)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) iniciou a semana anunciando a contratação de mais três reforços ao elenco que irá disputar a Segundona do Campeonato Paulista, que começa no dia 22 de agosto. Agora já fazem parte do plantel o lateral-esquerdo Garagau, o volante Caio Sorriso e o atacante Kaio Felipe.Dois dos reforços que chegaram ao time de Fernandópolis vieram diretamente da disputa da Série A3 deste ano, Garagau estava no Capivariano e entrou à campo apenas três vezes para defender as cores do Leão da Sorocabana.O defensor veio das categorias de base do Santos, passou pelo sub-17 do Mirassol e no sub-19 do Corinthians, e também do Avaí. Em 2018 jogou pelo clube europeu Louletano, em Portugal e voltou ao Brasil em 2020, ano em que foi destaque da Segundona pelo Grêmio Prudente.Já o volante Sorriso veio do atual vice-campeão da Série A3, o Primavera, onde disputou seis partidas. Caio é cria da base do time de Indaiatuba.O centroavante Kaio Felipe dos Santos Bezerra desembarcou no interior paulista após passagem no futebol carioca, onde defendeu as cores do Volta Redonda. Com apenas 23 anos, o atleta tem passagem pelas categorias de base do Fluminense, Grêmio, Athletico Paranaense e Figueirense.Em 2019, Kaio disputou o Alagoano pelo Dimensão Capela e no ano seguinte defendeu as cores do Sport pelo sub-23. Depois foi campeão do Piauiense Série B junto do elenco do Picos. Ainda passou CEOV Operário, onde disputou também a Copa do Brasil.Com a chegada dos atletas, que apesar de novos já passaram por diversos times, o presidente do Fefecê, Alessandro Gimenes, disse que as contratações ajudarão a elevar ainda mais o patamar de qualidade da equipe. “Temos tido muito cuidado nas contratações, estamos trazendo jogadores de nível superior ao da divisão”, disse o cartola.A diretoria do Fefecê lançou também nesta semana o plano sócio torcedor, com parcelas mensais de R$ 19,90. O lançamento foi feito pelo presidente do clube, Alessandro Gimenes, com a presença do prefeito de Fernandópolis, André Pessuto (DEM), que se tornou o primeiro sócio torcedor do clube, ao adquirir o cartão.Além disso, André firmou a palavra e incentivou para que outros torcedores e apaixonados pelo esporte no município também sejam sócios.O sócio torcedor do Fefecê pagará mensalmente quatro parcelas de R$19,90 (de julho a outubro) e terá uma série de benefícios, como desconto de 30% na entrada do Água Viva, poderá concorrer a sorteios de camisas oficiais, terá desconto de 5 a 10% nas empresas parceiras do clube e também desconto de R$ 20,00 na compra da camisa oficial.