O atleta Leonardo Rodrigo Eduardo, de 37 anos, elogiou o desempenho dos judocas representantes do Brasil que disputam as Olimpíadas

publicado em 28/07/2021

O atleta votuporanguense Leonardo Rodrigo Eduardo, que é campeão mundial, falou em entrevista exclusiva ao A Cidade sobre o judô nas Olimpíadas (Fotos: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAo ver o tatame montado no NipponBudokan, a casa original do judô nas Olimpíadas, o atleta votuporanguense Leonardo Rodrigo Eduardo relembra a sensação e a emoção de grandes competições. Ele, que foi o campeão mundial na categoria Júnior em 2002 e ficou próximo de uma convocação, quando participou do ciclo olímpico em 2004, comentou sobre o cenário da modalidade e as expectativas para mais medalhas brasileiras.Leonardo “Negão”, como é conhecido, tem acompanhado as lutas de todos os atletas e claro, em especial, os que são do Brasil. A modalidade é a que mais trouxe medalhas para o país, desde o início das participações, foram 23 no total. Ele disse que os níveis entre os lutadores e as disputas estão cada vez mais fortes e ressaltou a condição em que estão os atletas de países como Irã, Iraque, Japão e Israel.“Acredito que temos chances com Rafael Macedo, Maria Portela, Rafael Buzacarini, na equipe mista e com a Maria Suelen, no peso-pesado. Apesar de termos perdido muito nessa pandemia, com a falta dos intercâmbios, mas com certeza de que no próximo ciclo olímpico vamos acompanhar ainda mais os atletas que estão despontando. Estamos com uma levada de atletas que estão chegando bem”, disse ele.Leonardo já esteve ao lado e treinou junto do atleta Rafael Baby, que luta amanhã nas oitavas de final dos +100kg, quando ainda residiam no tradicional “Projeto Futuro” na capital paulista, assim como, a atleta Maria Portela que também morava lá. O votuporanguense também já entrou no tatame contra outro atleta olímpico, o Rafael Buzacarini.“Eu bati na trave foi um dos meus sonhos que eu não consegui, mas dei o meu melhor e estou satisfeito com o que eu conquistei com o Judô, como campeão mundial, Pan-americano e outros campeonatos”, comentou.Mas entre a maioria dos competidores que hoje disputam as Olimpíadas, Leonardo disse que faz parte de outra geração mais experiente, na qual conviveu em uma rotina de treinos para as competições mundiais e também continentais.“Eu já vi o Daniel Cargnin lutar, inclusive, ele que sucedeu o meu feito quando eu fui o último campeão mundial no Júnior. Mas hoje, os que tenho mais contato e que lutarm comigo são os comentaristas do SporTV, Tiago Camilo, Flávio Canto e Leandro Guilheiro”, disse.Ele relembrou esses momentos e disse que a classe do judô é muito unida e preza pelo respeito. “O judô é um dos esportes que une bem os atletas podemos entrar no tatame como adversários, mas acabou ali, somos amigos independente de tudo. Ali no tatame vai ganhar só um, mas depois dali somos amigos e crescemos juntos, com muito respeito com os nossos adversários”, completou.Já há alguns anos Leonardo se tornousensei e passa seus ensinamentos das competições por onde passou e as experiências que tem no decorrer de sua vida. Foi de suas aulas e de projetos no município que saiu a atleta votuporanguense NauanaDôres, que tem se destacado nos rankings nacionais e internacionais.Nauana, que hoje está na tradicional academia Pinheiros, conquistou em 2017 a medalha de prata nas categorias sub-15 médio até 58 kg, no Pan-americano e no Sul-americano, que foram disputados no Peru.É mais uma vez a esperança votuporanguense se lançando no cenário mundial. Sensei Leonardo disse que Nauana tem treinado e já ocupa ranking entre os atletas do mundial júnior. Ela está focada na participação do próximo ciclo olímpico, para a disputa em Paris.“Nauana é uma promessa, ela já vem se destacando e ganhando competições importantes. Por conta da pandemia deu uma parada nas competições, agora no segundo semestre irá voltar. Ela está focando bastante para competir nesse segundo semestre e se Deus quiser iremos ver ela na próxima Olimpíada, em Paris, representando não só Votuporanga como o Brasil todo”, relatou.Apesar da pandemia, o judô em Votuporanga tem retomado os trabalhos aos poucos com os projetos sociais e academias. A cidade oferece aulas na Casa da Criança, no CSU, Mário Covas, na academia do sensei Leonardo e em escolas particulares.