publicado em 28/07/2021

O novo treinador da Votuporanguense, Thiago Oliveira, foi estagiário de PepGuardiola e disse que seu estilo de jogo é ofensivo (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMal deu tempo do técnico Thiago Oliveira chegar à Votuporanga e ele já registrou sua primeira passagem pelos microfones da Cidade FM. Anunciado na segunda-feira (26) pela diretoria, Thiago tem contrato com a Alvinegra até o fim da Copa Paulista e durante entrevista destacou o seu estilo de jogo influenciado por Pep Guardiola, com quem conviveu em 2015 no Bayern.Ofensivo. É como o professor Thiago avalia todas as suas passagens no comando do elenco de clubes do futebol paulista e mineiro, onde teve maiores atuações.“Sou um cara que fui atacante, tenho essa filosofia de tentar propor um jogo ofensivo. Também pela escola que vim, que eu vim da escola do São Paulo. Eu cresci com o Pita como o meu treinador. Então, são pessoas que sempre buscavam lances ofensivos, quando eu comecei a fazer estágio, em 2015 quando fui para Doha, com Bayern, que eu fiquei com o Guardiola e treinadores que sempre tinham essa proposição”, disse ele.Thiago ainda destacou o projeto e filosofia da Votuporanguense, bem como os resultados na própria série A3, a qual considera uma competição difícil.“O time já vem com uma filosofia e um modelo de jogo, estou sendo inserido nesse modelo. Claro que com as minhas ideias de jogo e a torcida pode ter certeza que vai ser uma equipe que vai propor jogo, sempre respeitando os adversários. Acho que a diretoria buscou essa opção de continuar com o time ofensivo e buscou meu nome”, completou.Oliveira falou também sobre a base, que é um assunto muito conversado entre ele e a diretoria. “O futebol hoje você tem que apostar nessa juventude, o clube tem que ser formador, tem que vender jogadores. É mais fácil conseguir vender esses jogadores, com uma safra muito boa que o clube tem. Vamos colocar e dar muita confiança para a molecada”, relatou.Para a Copa Paulista, campeonato em que Oliveira comandou o Batatais por duas vezes ele considera uma competição equilibrada e com jogos complicados. “A Copa Paulista era muito difícil naquela época, tinham mais times. É uma competição também equilibrada, sempre respeitando todas as equipes, mas acho que o CAV tem que pensar grande e buscar as vitórias”, disse também.Logo após a apresentação já entraram em campo para o primeiro treino com o novo técnico 18 jogadores (veja lista abaixo). Outros quatro reforços, segundo a diretoria, devem assinar contrato nos próximos dias e se apresentar ao elenco para a pré-temporada.*** boxLista dos atletas do CAVGoleirosTalles – goleiroÂngelo - goleiroPaulo Henrique - zagueiroMateus Buiate - zagueiroMaicon - lateral-direitoLéo Cunha - lateral-direitoFélix Jorge - lateral-esquerdoFelipe Faustino - lateral-esquerdoNicolas - volanteJair - volanteRicardinho - meiaVinícius Diniz - meiaRafael Sayão - meiaThales Tim - atacanteDentinho - atacanteBrendow - atacanteJoão Pedro - atacanteIsrael - atacante