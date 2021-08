O volante Alan Lopes e o atacante extremo Marcos Vinícius são os novos reforços da Votuporanguense para a Copa Paulista

publicado em 29/07/2021

Marcos Vinícius, de 21 anos, estava no Macaé e o volante Alan Lopes, de 26 anos, que disputou a A3 esse ano pelo São José (Foto: Reprodução São Caetano/Reprodução São José)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense deve apresentar oficialmente, até o fim da tarde desta quinta-feira (29), dois reforços para a disputa da Copa Paulista. Trata-se do atacante extremo Marcos Vinícius, de 21 anos, que estava no Macaé e o volante Alan Lopes, de 26 anos, que disputou a A3 esse ano pelo São José.A informação foi revelada com exclusividade, no programa de esportes da Cidade FM, pelo diretor executivo de futebol Diego Cope. Os atletas iriam se apresentar à comissão técnica na tarde desta quinta.Alan Lopes com 26 anos é velho conhecido do futebol paulista. Ele é cria das categorias de base do Red Bull Brasil, passou pelo EC São Bernardo, São Carlos, Uberaba, Palmas, Capivariano e também pelo São José dos Campos FC. “Muita técnica muita força e visão de jogo, boa bola diagonal. Um atleta de alto nível”, disse o diretor Cope.Já Marcus é cria do São Caetano, clube que deu também sua primeira oportunidade de atuar no futebol profissional. “É um menino que interessou muito a gente, jogou Série D, A2 pelo São Caetano, um atleta de muita qualidade, muito rápido. É novo, porém experiente em competições nacionais”, completou.