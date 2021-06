Os atletas voltarão à rotina no clube uma semana depois do Conselho Técnico da Copa Paulista, onde será definido o calendário do torneio

publicado em 29/06/2021

Os trabalhos na Arena Plínio Marin começam no dia 12 de julho e o clube foca na disputa da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO elenco do Clube Atlético Votuporanguense se reapresenta no próximo dia 12 de julho para o início dos trabalhos visando o calendário do segundo semestre. Já de olho na disputa da Copa Paulista,o retorno será uma semana depois do Conselho Técnico, onde a diretoria se reúne com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e demais clubes para a definição do calendário da competição.O campeonato estaria previsto para acomeçar no dia 5 de setembro, segundo o apurado pelo A Cidade nos bastidores. Com isso a diretoria da Votuporanguense, que já iniciou o planejamento do torneio, prevê que a pré-temporada com os atletas dure entre 40 a 45 dias.Ainda sem anunciar novas contratações, no esboço do planejamento o presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, disse que o clube deve gastar em torno de R$ 800 mil durante a competição e que a folha salarial cairia cerca de 30%. Com as recentes especulações sobre os negócios do CAV, foram cogitadas a chegada de Eder Paulista, Rafael Tanque e Gustavo Nescau, o cartola afirmou que os atletas não cabem no bolso da Votuporanguense.O clube conta com 16 atletas, até o momento, certos para a reapresentação. Além dos atletas que já estão vinculados ao clube com contratos longínquos, a Alvinegra acertou a renovação de quatro jogadores para a Copa Paulista: o goleiro Talles, o meia Ricardinho, o zagueiro Paulo Henrique e o lateral-direito Léo Cunha. A diretoria disse que trabalha nos bastidores para a renovação de mais contratos.Se reapresentarão também o lateral-esquerdo Abraão, com contrato até 31/05/2022; o zagueiro Diogo, com contrato até 12/08/2021; o lateral-esquerdo Félix Jorge, com contrato até 31/12/2021; o atacante Israel, com contrato até 31/05/2022; o volante Jair, com contrato até 31/03/2024; o atacante João Pedro: contrato até 13/01/2023; o goleiro Kévin, que tem contrato 03/12/2021; o lateral-direito Maicon, com contrato 13/01/2023; o zagueiro Mateus Buiate, que tem vínculo com a Votuporanguense até 24/02/2022; o atacante Murilo, com contrato 16/02/2023; o volante Nicolas, que permanece até 30/06/2023 e o meio campo Vinicius Diniz, que fica até 22/01/2023.