A informação foi confirmada na segunda-feira (14) pela diretoria do clube, após o fim do campeonato

publicado em 14/06/2021

A informação foi confirmada na segunda-feira (14) pela diretoria do clube, após o fim do campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApesar de não ter saído a grande vitoriosa da competição, a Votuporanguense com a campanha histórica na Série A3, irá faturar o prêmio de terceiro lugar na competição, no valor de R$ 55 mil. A informação foi confirmada na segunda-feira (14) pela diretoria do clube, após o fim do campeonato.O campeão da Série A3, o Linense, embolsará R$ 110 mil, já o vice, o Primavera de Indaiatuba, fatura R$ 77 mil. Para a Votuporanguense, além do prêmio, fica a esperança. Caso algum clube desista de disputar a série A2 no ano que vem, a Alvinegra pode assumir a vaga, isso devido à colocação final do torneio.A Alvinegra se classificando para o mata-mata com a terceira melhor campanha da primeira fase e a primeira nas quartas de final, até ser eliminado pelo Primavera, em casa, nas semifinais da A3.Depois de 44 anos, o Clube Atlético Linense volta a ser campeão da Série A3. O título carimbou a comemoração de 94 anos do clube, o Linense bateu o Primavera por 1 a 0, no sábado (12), no estádio Gilbertão, em Lins. Depois do 0 a 0 no jogo de ida, disputado em Indaiatuba, o Linense resolveu a partida de volta na primeira etapa, com gol do centroavante Henrique.O Linense chegou as quartas de final após se classificar com a quinta melhor campanha da primeira fase com 24 pontos. Durante o torneio, foram sete vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 gols a favor e 18 contra. Nas quartas de finais, o time de Lins eliminou o São José. Nas semifinais, o Elefante garantiu o acesso diante do Nacional.