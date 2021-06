O atacante tem vínculo com a Alvinegra até fevereiro de 2024 e se prepara para a disputa do Brasileiro sub-20 pelo Atlético-GO

publicado em 24/06/2021

Votuporanguense confirmou nesta semana o empréstimo do atacante Jean Carlos, que irá compor o sub-20 do Atlético-GO (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense confirmou na quarta-feira (23) o empréstimo do atacante Jean Carlos, de 18 anos, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro sub-20 pelo Atlético-GO. O atleta tem vínculo com a Alvinegra até fevereiro de 2024 e Jean ficará emprestado ao time de Goiás até o final do ano, com opção de compra com valor estipulado.Como antecipado pelo, o atacante que marcou um gol em 12 partidas pelo Campeonato Paulista da Série A3, foi um dos destaques da base Alvinegra durante a campanha e pode retornar ao clube para a disputa do ano que vem.“Estou muito feliz com a minha transferência aqui para o Atlético-GO, estou ansioso para fazer uma boa estreia e um bom campeonato. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele faz em minha vida, também agradecer ao Clube que abriu essa porta para chegar até aqui, que é a Votuporanguense, só tenho que agradecer ao Diego, o presidente Caskinha, que acreditaram no meu trabalho. Espero fazer um bom campeonato aqui, dar alegria ao torcedor do Dragão, que possamos fazer uma boa campanha aqui”, disse o atacante.Além de Jean, os jogadores que têm contratos mais longos com a Votuporanguense também estão sendo especulados por clubes da mesma divisão e de divisões superiores como Série C e D do Brasileiro, porém nenhum ainda com proposta oficial, que normalmente são discutidas junto à diretoria do clube e avaliados os interesses das partes.Em meio às intensas sondagens, Félix Jorge que tem contrato até dezembro de 2021 teve a sua permanência confirmada pela diretoria do clube, nesta semana, para seguir no projeto para a Copa Paulista desse ano.“Estou muito feliz pela continuidade e confiança no meu trabalho. Acredito que o projeto que o CAV tem na temporada é muito bom e eu tenho certeza que com muito trabalho e dedicação a gente vai fazer uma excelente Copa Paulista”, disse o lateral-esquerdo.Além deles, o A Cidade apurou nos bastidores que quem também estaria discutindo uma proposta de empréstimo para jogar o segundo semestre em outro clube, seria o atacante Murilo Oliveira vinculado à Votuporanguense até fevereiro de 2023.CONTRATOS DO CAV:Lateral-esquerdo Abraão: contrato até 31/05/2022Goleiro Charles: contrato até 20/07/2021Zagueiro Diogo: contrato até 12/08/2021Lateral-esquerdo Félix Jorge: contrato até 31/12/2021Atacante Israel: contrato até 31/05/2022Volante Jair: contrato até 31/03/2024Atacante Jean Carlos: contrato até 02/02/2024Atacante João Pedro: contrato até 13/01/2023Atacante João Marcos: contrato 02/07/2022Goleiro Kévin: contrato 03/12/2021Lateral-direito Maicon: contrato 13/01/2023Zagueiro Mateus Buiate: contrato 24/02/2022Atacante Murilo: contrato 16/02/2023Volante Nicolas: contrato 30/06/2023Meio campo Vinicius Diniz: contrato até 22/01/2023RENOVADOS:Zagueiro Paulo Henrique: contrato até junho de 2022Goleiro Talles: contrato até junho 2022Meio campo Ricardinho: contrato até junho de 2022NÃO RENOVADOS:Atacante Léo Santos foi para o Ypiranga de Erechim (RS)Zagueiro Eduardo Melo foi para o Inter de LimeiraEMPRÉSTIMO:Atacante Jean Carlos está no Atlético-GO