publicado em 21/06/2021

Meio-campista Ricardinho acertou renovação com a Votuporanguense e fica até A3 do ano que vem (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense iniciou a semana com movimentação no mercado da bola, isso porque o clube confirmou que o meia Ricardinho fica na Alvinegra para mais uma temporada, no projeto da Copa Paulista e Série A3 de 2022. Porém, do outro lado, mais dois atletasdevem deixar o plantel, trata-se da dupla de zaga Eduardo Melo e Guilherme Café.A renovação de Ricardinho, até então, era um enigma entre os atletas que tiveram o contrato encerrado depois do fim da A3, devido à nova filosofia do clube em investir nos jogadores mais jovens no elenco. “A expectativa é de fazer um grande trabalho, a gente sabe que continuidade no futebol traz resultados, a gente já viu isso várias vezes acontecendo”, disse o atleta.Agora o meio-campista já soma sua quarta passagem pela Alvinegra, desde que chegou em outubro de 2017, como reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 e atuou na conquista da Copa Paulista de 2018, além de estar presente no rebaixamento da Votuporanguense no fim do ano passado.“Estou muito feliz de continuar no CAV e saber que o trabalho também vai continuar. Estou confiante de fazer uma grande Copa Paulista”, completou Ricardinho.Ricardo de Souza Silva é nascido em Votuporanga e como atleta profissional passou pelo Ulbra, Rio Preto, Marília, Joinville, Noroeste, Criciúma, Figueirense, Ceará, Mirassol e em 2020, teve passagem pelo Barra (SC). Mas a história do meia começou por meio da escolinha de futebol amador SEV (Sociedade Esportiva de Votuporanga).Diante das movimentações do mercado, quem não fica para reforçar a Votuporanguense na disputa da Copa Paulista deste ano e nem na A3 do ano que vem, é o zagueiro Eduardo Melo, que já prepara as chuteiras para competir pelo Campeonato Brasileiro da Série D.O atleta está apalavrado com a Inter de Limeira paradefender as cores do time nesta temporada e anunciou, por meio de suas redes sociais, a saída da Votuporanguense. “Encerrando meu ciclo na Votuporanguense com muito orgulho e muita gratidão no coração. Gratidão a Deus pela oportunidade e a saúde para poder trabalhar com o que amo, a minha namorada, família e amigos pelo apoio e torcida de sempre”, disse.Em conversa com a reportagem, Eduardo Melo relatou que está tudo encaminhado para a chegada ao time de Limeira para disputa do Brasileiro Série D. “O nosso objetivo não foi alcançado, mas o trabalho foi e vai continuar sendo feito para que os frutos possam ser colhidos mais na frente. Saio de cabeça erguida, melhor como atleta e mais ainda como ser humano. Foi uma honra e sempre será”, completou o defensor.Quem também prepara a despedida é o zagueiro e por diversos jogos, capitão da Votuporanguense, Guilherme Café. Segundo informações dos bastidores, o atleta que tem passagens pelo Botafogo (SP), Comercial, Marília e XV de Jaú, estaria negociando a sua temporada um clube do exterior.