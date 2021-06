O torneio está previsto para acontecer em 5 de agosto e a final para 22 de dezembro

publicado em 23/06/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brQuatro times da região estão listados entre os clubes que participarão do Campeonato Paulista Sub-20 deste ano. A Votuporanguense ficou de fora da competição, devido ao foco da diretoria no projeto da Copa Paulista. Estarão na disputa o América, de São José do Rio Preto; o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), Mirassol e de volta ao cenário, o Tanabi Futebol Clube, que declinou da Segundona para focar na competição.O torneio está previsto para acontecer em 5 de agosto e a final para 22 de dezembro. As participações foram definidas em reunião virtual do Conselho Técnico anteontem, bem como as diretrizes para a disputa do campeonato, que segue a mesma estrutura do ano passado com disputa unificada, sem divisões. Além dos times da região, outros 50 estão confirmados na competição.Eles vão ser divididos em nove grupos regionalizados, com seis participantes cada na primeira fase em turno e returno classificando os três primeiros de cada chave, além dos cinco melhores quartos colocados.Na segunda fase, os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes, classificando os dois melhores para as oitavas de final.A partir da terceira fase, os confrontos se darão em sistema de mata-mata, com o time de melhor campanha enfrentando o 16º e assim sucessivamente. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga se dará em disputas de pênaltis.A Monte Azul - Monte Azul PaulistaA Portuguesa Desp - São PauloAA Flamengo - GuarulhosAA Inter de Limeira - LimeiraAA Ponte Preta – ItapiraAA Portuguesa - SantosAD São Caetano - São Caetano do SulAE Velo Clube - Rio ClaroAmérica FC - São José do Rio PretoAmparo FC – AmparoBrasilis FC - Águas de LindóiaCA Assisense – AssisCA Juventus - São PauloCA Penapolense – PenapólisCA Taquaritinga – TaquaritingaCapivariano FC - Porto FelizDesportivo Brasil - Porto FelizEC Água Santa – DiademaEC Santo André – SantosEC São Bento – SorocabaEC São Bernardo - São Bernardo do CampoEC Taubaté – TaubatéEC XV de Jaú – JaúEC XV de Piracicaba – PiracicabaECUS – SuzanoFernandópolis FC – FernandópolisFerroviária F S/A – AraraquaraGE Osasco – OsascoGO Audax – OsascoGR. DespSãocarlense - São CarlosGuarani FC – CampinasIbrachina - São PauloIndependente FC – LimeiraItuano FC – ItuJaguariúna FC – JaguariúnaMarília AC – MaríliaMirassol FC – MirassolNacional AC - São PauloOeste FC – BarueriOlímpia FC – OlímpiaRed Bull Bragantino – JarinuRio Branco EC – AmericanaSantos FC – SantosSão Bernardo FC – ItatibaSão José EC - São José dos CamposSão Paulo FC – CotiaSC Atibaia – ItatibaSC Brasil - Embu das ArtesSC Corinthians Pta - São PauloSE Itapirense – ItapiraSE Palmeiras - São PauloTanabi FC – TanabiUnião Mogi - Mogi das CruzesVocem - Assis