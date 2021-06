Zé Neto perdeu uma aposta para Cristiano, colocou a camisa do time e reproduziu trejeitos afeminados; depois, ainda na transmissão ao vivo, ele se desculpou

publicado em 07/06/2021

Zé Neto perdeu uma aposta para o companheiro de palco, colocou a camisa do time e, em seguida, fez comentários e trejeitos afeminados (Imagem: Reprodução/YouTube)

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, foi criticado na internet após vestir a camisa do time de futebol São Paulo FC e reproduzir comentário homofóbico em uma live realizada no sábado (5), em Olímpia.Zé Neto, torcedor do Palmeiras, perdeu uma aposta para o companheiro de palco e colocou a camisa do time. Em seguida, fez comentários e trejeitos afeminados."Coloquei essa camisa, já estou me sentindo bem. Nossa, estou super tranquilo. Está vindo um ventinho gelado, não está?", disse o cantor enquanto pulava e virava as mãos.O humorista Murilo Couto, que apresentava a live, comentou que "a torcida vai te pegar na rua e vai beijar seu pescoço todinho".Na sequência, Cristiano comentou sobre a aposta com o parceiro. "Fora as brincadeiras, o futebol tem que ter isso. A gente brincou. Brincadeira feliz. O cara está aqui. Se eu tivesse perdido, eu não iria usar [camisa de outro time]... [Iria] doar em cesta básica, sei lá."O trecho da live repercutiu nas redes sociais e muitos internautas comentaram o caso. Um deles escreveu: "nunca vou esquecer que o Zé Neto é homofóbico". Outra pessoa postou: "Zé Neto e Cristiano homofobia em plena live que vergonha por vocês!".O cantor se desculpou pelo ato ainda durante a transmissão ao vivo."Se alguém se sentiu ofendido, do fundo do meu coração, esta não foi minha intenção. Estamos zoando de um negócio que não tem nada a ver. Me desculpe se alguém realmente se sentiu ofendido, peço desculpas ao vivo. Não estou preocupado se vão me cancelar ou me linchar. Estou falando por me sentir, talvez, que tenha me expressado mal e o pessoal entendido mal", afirmou."Tenho gays na minha família, gays que trabalham comigo. Não tenho nenhum tipo de preconceito com ninguém que tenha outro tipo de opção. Ou, como Maurílio falou, não é opção, a pessoa nasce desse jeito e a gente respeita."A live também teve a presença das duplas Cesar Menotti e Fabiano, e Luiza e Maurílio no palco.Também repercutiram nas redes sociais alguns vídeos dos bastidores da live realizada em um parque aquático de Olímpia, que contava com diversos convidados em pé, aglomerados e sem máscaras.O prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, e o vice-prefeito, Fábio Martinez, também estavam presentes.Em nota, o parque aquático afirmou que todos os presentes na live foram testados para a Covid-19 antes do início do evento e todos apresentaram resultados negativos.A prefeitura de Olímpia disse que a live, de alcance nacional, teve o objetivo de promover a cidade, por isso o prefeito e o vice foram convidados para representarem o município. Ressaltou também que a presença deles teve motivo institucional e que permaneceram por pouco tempo no local.A prefeitura disse também que o evento foi realizado em espaço privado, com a presença limitada e restrita de pessoas.A assessoria de imprensa da dupla disse em nota que a realização da live seguiu as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Afirmou que a capacidade máxima permitida foi respeitada e que todas as pessoas presentes foram testadas no local.Também na live, o cantor Cristiano fez uma homenagem à mãe, Maria Zenaide Táparo, que morreu no dia 13 de dezembro, aos 71 anos, depois de uma parada cardíaca.Em homenagem a Maria Zenaide, a dupla cantou a música "Cheiro de Terra", que, segundo Cristiano, é um dos símbolos de saudade e uma representação da mãe."Ela foi o primeiro amor da minha vida. Ela faz muita falta para mim, sei que para você também [Zé Neto], para a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha sogra e para todo mundo que rodeava ela", disse o cantor.Maria Zenaide Táparo morreu no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ela tinha sido internada no dia 12 de dezembro.Um dia antes da morte, Cristiano publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).“Ontem por alguns instantes pensei ter pedido minha mãe, a mulher que mais amo nesse mundo, a mulher que foi meu 1º amor, uma das pessoas que mais amo nesse mundo, e que a tempos tenho lutado com todas as forças pela saúde dela”, escreveu.Zenaide foi velada e sepultada no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, no dia 14 de dezembro.*Com informações do G1