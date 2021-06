Depois de 277 dias da queda, CAV busca retorno e, classificado com a melhor campanha, tem vantagens contra o Primavera

publicado em 02/06/2021

Votuporanguense irá jogar hoje, a partir das 15h, a primeira batalha visando o retorno para Série A2 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brExatos 277 dias depois da queda para a A3, em 30 de agosto do ano passado, a Votuporanguense entra em campo hoje, às 15h, para a primeira batalha rumo à Série A2. Com a melhor campanha do campeonato, o primeiro confronto contra a equipe do Primavera, acontece no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, e a partida decisiva será na Arena Plínio Marin, no domingo (6), com a vantagem em caso de empate.Para a partida a equipe de Rogério Corrêa, que já está concentrada no município do adversário, está focada em não cometer os erros que tiveram na partida contra o Primavera na primeira fase, bem como diante de outros times no decorrer do campeonato. “Atenção total, chegamos a uma etapa que não pode haver erros e temos que estar atentos em tudo que vai acontecer na partida”, disse.O plantel de Corrêa tem duas baixas para o primeiro jogo da semifinal. O lateral-direito Maicon continua no departamento médico do clube após uma lesão no joelho, e o atacante Lorran, também continua em tratamento após prejuízo na posterior. Ambos não atuam desde o primeiro jogo das quartas de final.Quem poderá voltar a campo pela Votuporanguense é o lateral-esquerdo Félix Jorge.Depois de se recuperar de uma lesão no joelho, ele passa por trabalhos de transição para voltar ao time principal e ainda é dúvida para a partida.Já a equipe do Primavera, comandada por Ademir Fesan, terá apenas uma baixa em seu elenco. Segundo informações cedidas ao A Cidade, por meio de sua assessoria, o atacante Dudu irá cumprir suspensão na partida de hoje, ele é o artilheiro da equipe e anotou quatro gols durante o torneio, dois deles no primeiro turno das quartas de final.Direto de Indaiatuba, quem conta a história da partida de hoje é a equipe de esportes da Cidade FM. A partir das 14h, inicia a jornada esportiva com entrevistas e comentários exclusivos antes do jogo começar, às 15h, na rádio oficial do torcedor do CAV, traz todas as emoções da partida.