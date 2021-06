Chuteiras, uniformes e bolas foram entregues aos alunos do projeto; homenagem também foi prestada aos familiares do professor Deva, vítima da Covid-19

publicado em 22/06/2021

Além das bolas e uniformes, foram entregues chuteiras adquiridas pela Secretaria de Esportes e Lazer (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga entregou kits de materiais esportivos contendo uniformes e bolas aos alunos do projeto social de futebol de campo do Complexo Esportivo Professor Luiz Carlos Toloni, ao lado do Ginásio Mário Covas. Os kits foram adquiridos pelo secretário municipal Fabiano Gimenez junto à Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, com intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB). Além das bolas e uniformes, foram entregues chuteiras adquiridas pela Secretaria Municipal.A entrega aos alunos foi realizada pelo secretário Fabiano Gimenez e contou com a presença da presidente do Fundo Social, Rose Seba, além de Aneci e Danubia, esposa e filha do professor Deva, que faleceu vítima da Covid-19 na última semana. “Foi uma forma singela de homenagearmos nosso grande professor Deva, que deixou um legado no esporte e também na área social, já que esse projeto que temos no Mário Covas começou com ele, no bairro Santa Amélia, e incentivou milhares de crianças a buscarem no esporte uma forma de disciplina e inserção social”, disse o secretário.Na última semana, o secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, Fabiano Gimenez, esteve na capital paulista para visitar o Centro Olímpico da Prefeitura de São Paulo, próximo ao Ibirapuera. Fabiano foi recebido por técnicos que apresentaram algumas modalidades oferecidas pela Prefeitura e pode conhecer também a estrutura disponibilizada pela Administração Pública. “Conhecemos o modelo de gestão e quem sabe, conseguiremos trazer melhorias ao município”, disse Fabiano.Ainda na capital, o secretário municipal foi recebido na Secretaria de Esportes do Estado, onde tratou sobre as Areninhas, conquistadas pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) com intermédio do deputado Carlão Pignatari. “Fomos entender melhor sobre os aspectos técnicos para darmos andamento no processo de instalação dessas Areninhas em Votuporanga”, explicou.