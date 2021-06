Com contrato renovado e já pensando no projeto para a Copa Paulista, Rogério Corrêa diz que o clube fará ainda contratações pontuais

publicado em 08/06/2021

Rogério Corrêa, após renovação do contrato, falou sobre o planejamento para a disputa da Copa Paulista, que deve começar em agosto (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brJá com contrato renovado, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, projeta junto à diretoria a continuação da temporada deste ano. Após a eliminação no domingo (6), a Alvinegra liberou os atletas para descanso, mas já projeta renovações com pelo menos dez atletas que tiveram os contratos vencidos e contratações pontuais para fortalecer o plantel e disputar a Copa Paulista.Em entrevista à, Corrêa explicou sobre a dificuldade de manter 100% da equipe que conquistou a melhor série invicta do Clube Atlético Votuporanguense no Paulista.“Aquele que não sobressaiu nessa competição, não deve continuar, lógico, e aí trazer umas contratações pontuais. Tem muitos jogadores que os empresários acabaram esperando acabar essa fase para poder conversar as propostas. Vemos também clubes falando e correndo atrás de um ou outro jogador”, disse.Com esse cenário, o técnico disse que as renovações e novas contratações ainda estão sendo conversadas, mas atletas que não se destacaram na atuação pela Série A3 não devem continuar.“Algumas carências que a gente teve durante o campeonato, vamos trazer e fortalecer o nosso elenco.Pensando aí em um projeto em longo prazo,continuação do elenco, que eu acho que é importante, a maioria e contratações pontais já pensando na A3 do ano seguinte”, completou.Rogério Corrêa ressalta que os atletas precisam dar continuidade no trabalho dentro de campo e por isso a ideia da diretoria Alvinegra é deixar os atletas folgarem entre 20 a 30 dias, para focar em uma pré-temporada 45 dias antes do início da Copa Paulista.“Tem que esperar a Federação protocolar a competição. Temos a ideia de o campeonato começar no final de agosto ou começo de setembro. Então, seria uma pré-temporada de 45 dias. Essa é ideia que estamos programando, com a volta, possivelmente, para o dia 12 de julho”, disse ainda o técnico.Já segurado com o plano de voltar aos gramados e em sua primeira disputa pela Copa Paulista, Corrêa ainda diz que será um grande campeonato. “Para mim será uma grande Copa Paulista.Ver os grandes clubes que disputam a Copa, a gente sabe que será tão difícil quanto a A3”, relatou.Mesmo sem a “competitividade” da Série A3, Rogério disse ainda que o campeonato será importante para a sequência dos atletas. “O importante é dar essa sequência aos jogadores, principalmente, para os garotos porque eles precisam estar se movimentando, precisam estar jogando e eu acho que a Copa Paulista mesmo que não tenha esses objetivos, é importante para a continuidade. O jogador de futebol precisa jogar”, finalizou.