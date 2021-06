O diretor de futebol, Diego Cope, disse que analisa atletas que atuem na mesma forma de jogo da Votuporanguense para temporada

publicado em 16/06/2021

O diretor executivo de futebol, Diego Cope, disse que vai trazer peças no mesmo nível de atuação do elenco na A3 deste ano (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFalar das renovações para a continuidade do projeto da Votuporanguense, ainda é incerto. Mas a promessa do diretor de futebol, Diego Cope, já é a de trazer atletas que compactuem com o estilo e forma de jogo da Alvinegra, peças que atuariam a altura dos atletas que fizeram a campanha pelo CAV na Série A3deste ano.Em entrevista exclusiva ao programa de esportes da Cidade FM, Cope disse que a diretoria está analisando o mercado e tem focado em pinçar atletas que disputaram o Paulista da Série A3.“São atletas que demonstraram um potencial gigantesco para jogar dentro de um sistema que a gente já implantou na Votuporanguense. Não vamos mudar a forma de jogar, então os jogadores têm que se encaixar dentro daquilo que temos de modelo de jogo”, disse.O diretor explicou que a meta, primeiramente, é com os atletas que terminaram a A3 com a Votuporanguense. “Estipulamos, que queríamos ficar com cerca de 70% a 80% do elenco. Óbvio que houve um crescimento muito grande dos atletas, eles apareceram pelo campeonato que fizeram”, completou.Diego Cope disse ainda que o time saiu, nos bastidores, como um dos melhores da Série A3, apesar de não ter conquistado o acesso, acaba assediando os atletas da Alvinegra que se destacaram durante a competição.“Isso cresceu e assediou os nossos atletas, então o processo de renovação com eles está grande e estão negociando. Muitos vão ficar, alguns vão sair, é praxe, até pelo mercado mais alto que vem assediando nossos jogadores”, finalizou.Até o momento, a Votuporanguense confirmou apenas a renovação do contrato do goleiro Talles Lima, até junho de 2022. Já o atacante Jean Carlos, agora faz parte do elenco sub-20 do Atlético-GO que disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, prevista para iniciar no dia 27 de junho.