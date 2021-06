Treinador da Votuporanguense disse que foi uma grande partida contra o Primavera e que buscará o resultado agora dento de casa

publicado em 03/06/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Em sua análise pós-jogo, o treinador da Votuporanguense, Rogério Corrêa, disse que o jogo desta quinta-feira (3), em Indaiatuba, que terminou em 2 a 2, foi uma grande partida, pois, na sua visão, CAV e Primavera são as melhores equipes do campeonato. O treinador disse ainda que ficou feliz com a postura dos jogadores, que buscaram a vitória a todo o momento e que agora o time irá buscar o acesso dentro de casa, no domingo (6), às 15h, na Arena Plínio Marin.

Para Corrêa, o CAV vem evoluindo a cada dia no seu modelo de jogo. “Isso é legal de se ver, pois, como disse o presidente, antigamente o time jogava fora sem perspectiva de vencer, era empate ou derrota. Hoje o CAV joga para ganhar. Mesmo tomando um gol nosso time acabou indo para cima, buscando o empate e depois aconteceu a virada e num detalhe do futebol sofremos o empate, então agora é preparar para o jogo de volta” disse o técnico.

Rogério Corrêa enalteceu ainda o fato de que geralmente quando se toma um gol os jogadores acabam se abatendo, enquanto a Votuporanguense não, ela continua ligada, continua querendo buscar a vitória e buscando o gol o tempo todo.

“Criamos algumas oportunidades para ampliar o placar, mas não conseguimos fazer o terceiro, um pouquinho mais de falta de tranquilidade na jogada, de achar o tempo certo numa jogada ou outra, mas isso aí é o futebol, quem está ali dentro é que sabe o momento, sabe o que tem que acontecer. Agora vamos decidir dentro da nossa casa”, completou.

Questionado sobre o que espera para o jogo de domingo, Corrêa disse que será outra guerra como a desta quinta-feira.