Em entrevista exclusiva à Cidade FM, diretor do clube falou sobre o empenho da diretoria e do comprometimento dos atletas

publicado em 10/06/2021

Diretor José Carlos de Melo exaltou toda a campanha, investimento e fomento a paixão na Votuporanguense nesta campanha (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO empresário e diretor da Votuporanguense, José Carlos de Melo, esteve na quinta-feira (10) nos microfones da Cidade FM para falar sobre os bastidores da campanha na A3 e o futuro da Alvinegra. Melo exaltou o empenho e dedicação dos diretores, parceiros do clube, comissão técnica e atletas, que fizeram o projeto para este ano sair do papel e até sonharem com a volta para a Série A2.Tudo de positivo que aconteceu durante o torneio, segundo Melo, foi exatamente o que foi acertado e tratado, entre diretores e comissão, antes do campeonato acontecer. “Isso tudo que ficou bastante positivo nesta campanha, foi tudo que nós combinamos e cumprimos. A ideia nossa e o futuro do futebol no interior, tem que ser com os jovens e de valores, formados na nossa região”, disse.O diretor falou sobre a escolha e a chegada do técnico Rogério Corrêa e também do diretor executivo de futebol, Diego Cope. “Fomos felizes na escolha do Rogério. Ele que veio do Paraná, com algumas experiências na parte da molecada crescer no sub-20. Nós tivemos muita sorte de ter acreditado no Rogério, junto com ele veio o Diego que tem certa experiência, veio do Marília”, relatou.Além disso, Melo relatou que o principal propósito era o de colocar os atletas mais novos para a disputa da competição e foi o que Corrêa organizou, conduziu e com os rodízios deu oportunidades para que os jovens jogadores buscassem seu espaço.“Quando falamos de contratar o técnico, ele estava garantido até o fim do campeonato. Se o time caísse ou subisse ele estava prestigiado, nós queríamos que ele colocasse nosso time sub-20 para jogar e jogou”, explicou.O diretor ainda disse que o trabalho não é individual e agradece todos os envolvidos na Votuporanguense, desde outros diretores, grandes e pequenos patrocinadores, que apoiam e fomentam o futebol no município.“Aqui somos um grupo de apaixonados, que coloca a mão no bolso para manter a Votuporanguense. Estamos começando a resgatar a torcida que gosta do time, vibrava e tinha orgulho de falar da Votuporanguense. Isso aconteceu esse ano”, completou.Por fim, Melo que é proprietário da indústria de colchões Celiflex, sempre envolvido em eventos como a Fisav, carnaval e já foi secretário de Esportes de Votuporanga, disse que apesar de ainda digerir a eliminação, tem grandes expectativas na continuidade do trabalho da Alvinegra, na Copa Paulista e Série A3 de 2022.“Bola para frente, temos boas perspectivas para reforçar esse time na Copa Paulista para chegar com o time montado para disputar a A3. Queria agradecer também muito a torcida, a manifestação que estamos recebendo é de o quanto a Votuporanguense representa na cidade e fora dela. O tanto de mensagens de carinho que a gente tem recebido”, finalizou.