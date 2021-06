O título de campeão, por sua vez, será decidido em Lins, às 18h, no estádio Gilbertão, devido a campanha do Linense ser superior à do Primavera

publicado em 10/06/2021

Linense e Primavera descobrirão amanhã quem sairá com o título do Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Alexandre Battibugli/Paulistão)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPrimavera e Linense disputam a taça do Paulista A3 neste sábado (12). Após duelo movimentado na partida da ida, os finalistas não saíram do empate por 0 a 0, em Indaiatuba. O título de campeão, por sua vez, será decidido em Lins, às 18h, no estádio Gilbertão,devido a campanha do Linense ser superior à do Primavera.As equipes, nos primeiros 90 minutos do duelo, criaram poucas oportunidades claras de gol. Nas bolas que chegaram, os goleiros André Luiz e Reynaldo seguraram o 0 a 0.O Primavera, que garantiu seu passaporte para a Série A2 de 2022 após vencer a Votuporanguense em casa. O time se classificou na fase de grupos em sétimo lugar, com 23 pontos. A equipe eliminou o Barretos nas quartas de final e no único duelo com o Linense, pela quarta rodada, o Fantasma venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo Júnior e Wagner.O time de Indaiatuba criado em 1927, iniciou as disputas em competições profissionais em 1952, é o maior vencedor da Segundona e venceu as edições de 1977, 1995 e recentemente, em 2018, quando retornou à Série A3.A campanha desse ano é a maior do clube na A3, desde sua fundação. Antes disso, a melhor sequênciafoi em 1981, quando ficou na quinta posição, conseguiu o acesso à Série A2 da época, onde jogou até 1987. Nestes mais de 30 anos distantes da Série A2, o melhor rendimento do clube foi em 2015, quando chegou até a semifinal e ficou em sétimo na classificação geral.LinenseO Linense chegou as quartas de final após se classificar com a quinta melhor campanha, com 24 pontos. O time emplacou sete vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 gols. Nas quartas de finais, o Lins superou seu rival, o São José, no returno, conquistou a classificação para as semifinais e repetiu o feito contra o Nacional, onde garantiu o acesso.Tradicional clube paulista, foi fundado em 1927 e iniciou as disputas em competições oficiais da FPF (Federação Paulista de Futebol) em 1948 e após cinco temporadas, conquistou o acesso à elite estadual com o título da Série A2 de 1952. A presença entre os grandes durou até 1957, no período que era considerado o auge do clube até essa última década passada.Novamente campeão do Campeonato Paulista da Série A2 em 2010, o clube viveu o seu apogeu na elite estadual entre 2011 e 2018, com direito a disputar o mata-mata.Rebaixado em 2018, viveu queda livre caindo no ano seguinte para a Série A3. Na segunda temporada nessa divisão, porém, o clube retoma sua posição entre os que sonham com nova participação entre os principais clubes do estado.Bicampeão da A2, o título do Paulistão A3 nunca chegou para a equipe de Lins que foi vice-campeão em 1965 e 1977. A última grande campanha nessa divisão foi o terceiro lugar em 2008, quando voltou à A2 após 18 anos.