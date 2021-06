O atacante se apresenta ao elenco sub-20 do Atlético-GO para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria

Atacante Jean Carlos acerta empréstimo com o Atlético-GO e se apresenta para disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante da Votuporanguense, Jean Carlos, se apresenta nesta quarta-feira (16) ao elenco sub-20 do Atlético-GO para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, prevista para iniciar no dia 27 de junho. A informação foi divulgada com exclusividade à, pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.Jean que jogou 12 partidas pela Alvinegra e marcou um gol durante o Campeonato Paulista Série A3 e se prepara para a disputa do Brasileiro junto a categoria de base do time de Goiânia. “Temos algum atletas que tem contrato até 2023, temos propostas por alguns. Uma mais efetiva é o do Jean, inclusive viaja amanhã [hoje]”, disse o cartola.O atleta teve passagem pelo sub-17 do Flamengo, na temporada 2018/19. Seu passe pertencia a Votuporanguense e ele jogava sob empréstimo, assim como deve ocorrer com o time de Goiás. Naquela temporada o Flamengo foi campeão invicto do Torneio International Championship, denominado Hamdan Bin Mohammmed, Sub-16, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes. Na final, contra o Real Madrid a equipe rubro-negra venceu, nos pênaltis após Jean garantir o gol do empate.Além de Jean, o presidente Caskinha relatou que nos bastidores já estão rolando propostas para atletas que vieram da base Alvinegra. “Estamos esperando a confirmação dessas negociações, vermos se vai adiantar ou não. Mas se não adiantarem, contamos com esses garotos para formar o elenco da Copa Paulista”, completou.Ainda segundo ele, os jogadores mais rodados com contratos para a Série A3 deste ano já saíram com a proposta de renovação, tanto para atuar na Copa Paulista quanto na A3 do ano que vem. “Alguns estão estudando com família, esposa, para ver se voltam ou não. O Talles já assinou e nos próximos dias a gente deve ter algumas confirmações de contratos renovados e dos quais não serão renovados”, relatou o presidente.Com isso, a diretoria disse que trabalha para formar um forte elenco, no período antes do início da pré-temporada da Copa Paulista. “Daí a gente verá a carência do plantel para a disputa da Copa Paulista e do Campeonato Paulista da Série A3 do ano que vem. Importante, que nós temos um tempo até o começo da Copa Paulista, enquanto isso vamos trabalhando nos bastidores para formar um elenco forte e colocar nossos garotos em outras agremiações para que no futuro possam ser bons ativos para o CAV”, finalizou.