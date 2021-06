A informação foi revelada com exclusividade à Cidade FM, pelo cartola do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha

publicado em 09/06/2021

Contrato de Léo Santos venceu nesta semana e ele já acertou com o Ypiranga (RS), com o qual disputará a Série C do Brasileiro (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO experiente atacante, Léo Santos, é o primeiro a deixar o elenco da Votuporanguense após a campanha na Série A3 deste ano. O contrato do atleta com a Alvinegra terminou anteontem e junto de seu empresário, Léo acertou com o Ypiranga de Erechim (RS) para o segundo semestre e atuará no Brasileirão Série C.A informação foi revelada com exclusividade à Cidade FM, pelo cartola do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha. “Ele acertou com o Ypiranga e o passe dele é de empresários”, disse o presidente.Nesta campanha, Léo Santos voltou a ser um dos nomes fundamentais da Votuporanguense. Ao decorrer dos jogos, conquistou a titularidade no elenco de Rogério Corrêa e fez valer, toda a trajetória que desempenhou em anos anteriores pela Alvinegra. Pela A3 neste ano, ele atuou por 18 partidas e assinalou um gol sobre o Bandeirante de Birigui, fora de casa.Com o fim de mais um ciclo pelo CAV, o atacante soma a sua terceira passagem por Votuporanga. Entre 2018 e 2019, Léo Santos atuou em mais de 40 partidas e balançou a rede por seis vezes e fez parte do elenco que conquistou a Copa Paulista em 2018.O presidente Caskinha disse ainda que a intenção da diretoria é manter grande parte do elenco para dar continuidade no projeto para o fim da temporada. “Estamos acabando de esboçar o planejamento para a Copa Paulista, a ideia é manter boa parte. O mais importante é que hoje a Votuporanguense tem 15 a 18 atletas da base, que são da casa, onde boa parte deles vão continuar”, completou.