A escolha dos melhores, entre as 16 equipes, da Série A3 foi feita por técnicos e capitães que participaram do torneio

publicado em 14/06/2021

Os atletas Gabriel Barcos e João Marcos foram eleitos, por técnicos e capitães da A3, como destaques do campeonato (Foto: Divulgação/Paulistão)

A seleção de todos os jogos do Paulista da Série A3, deste ano, já foi escalada. Na composição do ataque ideal, segundo técnicos e capitães dos times que participaram da competição, estão os atletas Gabriel Barcos e João Marcos, da Votuporanguense, que tiveram atuações de presença e foram reconhecidos entre jogadores das 16 equipes, que disputaram o campeonato.Essa "equipe ideal" foi formada, após o fim da Série A3, por meio da votação de técnicos e também capitães dos clubes participantes. O atacante João Marcos ficou surpreso com a indicação, isso ao levar em conta que o campeonato foi equilibrado e, segundo ele, de muitos protagonistas."Quero agradecer primeiramente a Deus por essa notícia, por esse privilégio. Agradecer também a comissão técnica, diretoria, os companheiros da Votuporanguense que sempre me ajudaram, dentro e fora de campo. Quero agradecer a todos por essa indicação. Fico muito feliz e contente, por ter sido um campeonato bastante disputado, equilibrado, fico feliz por terem se lembrado de mim", disse João Marcos.Gabriel Barcos, que anotou seis gols na A3, agradeceu a todos que votaram e garantiram que sua atuação pela Votuporanguense fosse reconhecida entre as melhores. Destacou também a dedicação e empenho de todos os jogadores da Alvinegra, que deixaram a Série A3 de 2021 para a história do clube."Primeiramente quero agradecer aos treinadores e capitães da Série A3 por terem votado em mim, a Federação por estar proporcionando esse momento e ao Votuporanguense, por ter me dado a oportunidade de mostrar meu trabalho no decorrer da competição. Muito feliz, agradeço a comissão, diretoria e todos os jogadores que fizeram parte dessa campanha, que tenho certeza que ficou para a história do clube", relatou Gabriel Barcos.Os jogadores do CAV dividem a frente de ataque com o atleta do Nacional, o centroavante Éder Paulista, que saiu do torneio como o artilheiro isolado, com 13gols e foi eleito o craque do campeonato.O meio-campo é formado pelos atletas Daniel Bonassa, do Primavera, um dos pilares de equilíbrio na campanha do acesso à Série A2. Ao seu lado aparece Patrick Alan, do Barretos e o destaque fica por conta do experiente Thiago Humberto, ídolo do Linense.No sistema defensivo, aparecem os jogadores do Noroeste, Guilherme Teixeira e Carlinhos, jogador que ajudou o clube a terminar a primeira fase na primeira colocação e ganhou um lugar de destaque entre os melhores da competição. Além do zagueiro Marcos Alemão, do Barretos e César, lateral esquerdo do Nacional.O técnico do campeonato é Ademir Fesan, do Primavera, que aos 44 anos, conduziu a campanha do clube de Indaiatuba à Série A2, após 34 temporadas, e escreveu o seu nome na história do clube.