Edilberto Fiorentino, o Caskinha, disse ainda que os atletas da Votuporanguense entraram garotos e saíram homens do campeonato

publicado em 06/06/2021

Presidente da Votuporanguense disse que o plantel irá se preparar agora para a Copa Paulista (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em entrevista exclusiva à Cidade FM, o presidente da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, lamentou a derrota para o Primavera que custou o acesso para a Série A2 e, aos prantos, disse que o sonho foi apenas adiado. O cartola da Alvinegra disse ainda que está orgulhoso com o elenco e que os “meninos da Arena”, saíram homens do campeonato.

“É difícil, nós atrasamos um sonho nosso, uma parte do sonho, pois o nosso sonho é muito maior e eu disse agora no vestiário que nós ainda vamos conquista-lo. Esses atletas chegaram aqui como meninos e saíram como homens desse campeonato. Independente do resultado o trabalho continua, claro que todo mundo agora queria estar comemorando o acesso, mas o futebol tem esses percalços”, disse o presidente.



Caskinha afirmou ainda que a Votuporanguense desse ano devolveu ao torcedor o orgulho de usar a camisa branca e preta e fez com que a cidade esquecesse um pouco a tristeza da pandemia.

“A Votuporanguense foi valente o campeonato inteiro e mostrou um bom futebol. O trabalho agora continua para a Copa Paulista, se alguém tiver proposta para sair a gente vai analisar, se não vamos manter a equipe para trazer o sonho para o torcedor de Votuporanga novamente, pois com a manutenção desse plantel nós teremos um elenco mais forte para a Copa Paulista e outros campeonatos que vamos disputar, pois esses garotos demonstraram muito amor a essa camisa”, completou.

Apoio

O presidente da Alvinegra ainda comentou sobre o trabalho sério feito pelo elenco e pela comissão técnica e cobrou mais apoio do empresariado de Votuporanga em prol do time da casa.