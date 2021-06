A Alvinegra venceu os dois jogos contra o Marília, disparou na liderança, e vai para a semifinal com as vantagens da melhor campanha

publicado em 01/06/2021

Com a melhor campanha do campeonato, a Votuporanguense joga por dois resultados iguais (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A Votuporanguense venceu nesta segunda-feira (31) o segundo jogo das quartas de final contra o Marília, por 2 a 1, na Arena Plínio Marin, e disparou na liderança do campeonato Paulista da Série A3. A vitória garantiu ao CAV a melhor campanha da competição, ou seja, o time jogará a segunda e decisiva partida pelo acesso à Série A2 em Votuporanga, além de ter a vantagem do empate no placar agregado.

Com o resultado dos jogos da noite de segunda-feira, o Primavera, que teve a pior campanha entre os classificados, pega a Votuporanguense e Nacional encara o São José nos confrontos das semifinais

Os dirigentes dos clubes se reúnem nesta terça-feira (1) para definir a data e os horários dos jogos, mas pelo que tudo indica, a partida de ida do CAV será na quinta-feira (3), em Indaiatuba, às 15h e o jogo de volta, provavelmente, será no domingo (6), também às 15h.

A Votuporanguense está a 180 minutos e dois resultados iguais de voltar para a Série A 2 do Campeonato Paulista.

O jogo

O Marília abriu o placar com Gustavo Nescau, mas o zagueiro e capitão do time, Guilherme Café, e o atacante João Marcos que, aliás, marcou um golaço, de fora da área e foi o autor da assistência que gerou o primeiro gol, viraram para o CAV.